Dünya'nın gözü İstanbul'da: Zelenski-Erdoğan görüşmesinde neler konuşuldu?

Yayınlanma: 08.07.2023 - 11:03

Güncelleme: 08.07.2023 - 11:13

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geldi.

Erdoğan, Zelenski’yi Vahdettin Köşkü’nde kabul etti. İki lider, yaklaşık 2,5 saat süren toplantıdan sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Ortak basın toplantısında konuşan Zelenski, "Ülkemiz ve halklarımız için barış isteyen herkese teşekkür etmek için buradayım. Türkiye'nin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine olan değişmez desteği için minnettarım. Karadeniz tahıl girişimine ve Ukrayna'dan tahıl inisiyatifine olan desteğiniz için minnettarım. Türkiye, bu barış planı kapsamında liderlik konumunu üstlenmeye hazır" açıklamasında bulundu.

Zelenski, "Savaş zamanında ve özellikle bu zor zamanda Erdoğan, Ukrayna'ya gelerek bizi ve beni destekledi. Ukrayna ve Türkiye bu projeleri birlikte gerçekleştirebilir. Bu tarz işbirlikleri, gerek savunma sanayisi işbirliğini gerek teknoloji gelişimini, aynı zamanda İHA üretimi ve diğer stratejik alanları kapsıyor" diye ekledi.

"UKRAYNA, NATO'YA ÜYELİĞİ HAK EDİYOR"

Erdoğan, Zelenski'ye hitaben, "Tabii biliyorsunuz kendisiyle birçok telefon görüşmesi de yaptık, yapıyoruz. Yaşananlara karşın Türkiye-Ukrayna dostluğu her bakımdan daha da güçlendi. 500'üncü gününe uyanacağımız savaşta Ukrayna halkı ülkesinin toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını savunuyor. Çatışma tehlikesinin belirmeye başladığı andan itibaren savaşın önlenmesi için elimizden gelen çabayı sarf ettik" dedi.

Erdoğan, "Şüphesiz Ukrayna NATO'ya üyeliği hak ediyor. Her zaman ısrarla savunduğum bir hususu huzurlarınızda bu vesileyle tekrar vurgulamak istiyorum. Adil bir barışın kaybedeni olmaz. Taraflar arasındaki anlayış farklılıklarına rağmen barış arayışlarına bir an evvel geri dönülmesi en samimi arzumuzdur" diye konuştu.

Kırım Tatar Türklerine vurgu yapan Erdoğan şöyle devam etti:

"Ukrayna'nın geleceğine güvenle bakmamızın en önemli sebeplerinden biri de Kırım Tatar Türklerinin ülkelerinin özgürlüğe kavuşması için canla başla mücadele etmesidir. Soydaşlarımızın haklarının ve hukuklarının garanti altına alınmasındaki ve özerklik statülerinin tahkim edilmesindeki emeklerinden ötürü Sayın Zelenskiy'e bir kez daha teşekkür ediyorum."

"PUTİN TÜRKİYE'Yİ ZİYARET EDECEK"

Esir takası konusunda konuşan Erdoğan: "Rusya tarafıyla da görüşme halindeyiz. Konuyu Putin'le görüştüm ve önümüzdeki ay Putin'in de Türkiye'ye ziyareti olacak. Tekrar bunu yüz yüze görüşme imkanımız olacak. Ama bu arada bazı telefon görüşmelerimiz olması halinde de Putin'le bu konuyu yine ele alacağız ki esir mübadelesi, bu takaslar konusu bizim gündemimizin de öncelikli konularındandır" dedi.