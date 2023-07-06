MİT'in Ukrayna'dan getirdiği Hablemitoğlu sanığı firar etti

Yayınlanma: 06.07.2023 - 18:58

Güncelleme: 06.07.2023 - 18:58

Necip Hablemitoğlu suikastı kapsamında kırmızı bültenle aranırken MİT operasyonuyla Ukrayna'dan getirilen eski yüzbaşı Nuri Gökhan Bozkır firar etti.

10Haber'den Ersin Eroğlu'nun haberine göre, Hablemitoğlu davasından 19 Mayıs'ta tahliye edilen Bozkır'a, 27 Mayıs'taki Soğan TIR'ları davasından tutuklama kararı verildikten sonra ulaşılamadı.

10Haber'in ulaştığı Bozkır'ın avukatı Hacer Ural, Bozkır'ın cezaevinde olduğunu doğrulamadı. Hacer Ural, Soğan TIR'larından verilen cezaya itiraz ettiklerini ve itirazlarının reddedildiğini belirtti. Dosyayı istinafa taşıyacaklarını da ekleyen Ural, Bozkır'ın tutuklama kararının ardından cezaevine girip girmediğini sorduğumuzda ise, “Bilmiyorum” yanıtını verdi.

ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Hablemitoğlu suikast davası kapsamında hakkında kırmızı bülten çıkarılan Bozkır, MİT operasyonuyla Ocak 2022'de Türkiye'ye getirilmişti. Bozkır'ın yakalandığını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Ocak 2022'de şu sözlerle duyurmuştu:

“MİT uzunca süredir bu suikastın katil zanlılarından olan Nuri Gökhan Bozkır’ın izini sürüyordu. İstihbaratımız Ukrayna’da saklandığını tespit etti.”

Bozkır, 27 Ocak 2022'de Emniyet'e teslim edilmişti.

HABLEMİTOĞLU'DAN TAHLİYE

Eski Özel Kuvvetler Komutanlığı görevlisi yüzbaşısı Nuri Gökhan Bozkır, 2006 yılında “Sauna Çetesi” olarak bilinen mafya grubu ile ilişkisi ortaya çıktıktan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilmişti.

Soğan TIR’ları davası devam ederken Ukrayna’ya kaçan Bozkır, burada Necip Hablemitoğlu suikastı ile ilgili Zihni Çakır’a itiraflarda bulunmuştu. Bozkır’ın bu bu itiraflarandan sonra suikastle ilgili olarak FETÖ lideri Fetullah Gülen, Mustafa Özcan, Enver Altaylı, Levent Göktaş ve ÖKK içinde görev yapmış askerler hakkında soruşturma açılarak tutuklama kararları verilmişti.

Bozkır, suikastı o dönem ÖKK Muharebe Arama Kurtarma (MAK) Komutanı Albay Levent Göktaş’ın emri ile ÖKK’dan bir ekibin gerçekleştirdiğini, kendisinin de gözcülük yaptığını ileri sürmüştü. Bozkır suikastta tetiği ise ÖKK yüzbaşısı Tarkan Mumcuoğlu’nun çektiğini iddia etmişti.

Ukrayna’dan MİT tarafından bir tabutun içinde getirildiğini ve 20 gün çok ağır işkenceler gördüğünü ileri süren Bozkır, mahkeme aşamasında Hablemitoğlu suikastı ile ilgili ifadelerinin hepsini geri almıştı.

Bozkır’la birlikte aralarında Levent Göktaş ve Tarkan Mumcuoğlu’nun da bulunduğu ÖKK subayları ile FETÖ yöneticilerinin bulunduğu 6 kişinin tutuklandığı dava 14 Şubat 2023 tarihinde görülmeye başlanmıştı.

Davanın Mayıs ayında yapılan 3. celsesinde tetikçi olduğu ileri sürülen Mumcuoğlu’nun o dönemde Kazakistan’da olduğuna dair mahkemeye yeni kanıtlar sunuldu. Bu yeni kanıtların ardından mahkeme Mumcuoğlu’nun tetikçi olmayabileceğine yönelik kanının güçlendiği gerekçesiyle tüm tutuklu sanıkları tahliye etmişti.

SOĞAN TIR'LARINDAN TUTUKLAMA

Şanlıurfa Akçakale’de 8 Eylül 2015’te soğan kamuflajıyla IŞİD’e bomba yapımında kullanılan infilaklı fitil taşıyan TIR ile ilgili açılan dava kamuoyuna “Soğan TIR’ları davası” diye yansımıştı.

Şanlıurfa 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce 9 şüpheli hakkında IŞİD’e silah sağlama, örgüt üyeliği, tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi suçlarından dava açılmıştı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma sonucu 9 şüpheli hakkında 2016 yılında açılan dava 27 Mayıs’ta karara bağlandı.

27 Mayıs’ta görülen Soğan TIR'ları davasından Bozkır’a 21 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Gerekçeli karara Afyonkarahisar’dan temin edilen patlayıcıların sadece Suriye’ye sevk edilmediği İran, Ankara ve İstanbul’a da patlayıcı sevk edildiği bilgisi yansıdı.

Akçakale’de yakalanan TIR’daki patlayıcıların, Afyonkarahisar Evciler ilçesindeki bir depodan yüklendiğinin tespit edildiği belirtilen kararda Atatürk Havalimanı yakınlarına da kayıt dışı sevkiyat yapıldığı bilgisine yer verildi.

Kararda, Bozkır’ın Özel Kuvvetler Komutanlığı’ndan ihraç edilmiş olmasına rağmen kendisini emekli binbaşı olarak tanıttığı, Şanlıurfa ve İstanbul’a yapılan kayıt dışı sevkıyatları bizzat yönettiği kaydedildi. Şanlıurfa’ya yapılan sevkıyattan önce Evciler ilçesindeki depoya geldiği, şüpheliler arasındaki irtibatı sağladığı belirtildi. Dosyanın sanıklarından Mehmet Oktar’ın da kendisini MİT görevlisi olarak tanıttığı, kayıtdışı patlayıcı madde sevkıyatını bizzat yöneten kişilerden olduğu anlatıldı.