Dünyanın 'ilk eşcinsel imamı' vurularak öldürüldü
Dünyanın 'ilk eşcinsel imamı' olarak anılan Muhsin Hendricks, Güney Afrika'da vurularak öldürüldü.
BBC'nin haberine göre 57 yaşındaki din insanı, otomobilin içinde iken ateş edilerek öldürüldü. İmam Hendricks, eşcinsel ve diğer dışlanmış Müslümanlar için 'sığınak' olarak hizmet vermeyi amaçlayan bir camide faaliyet gösteriyordu.
Uluslararası Lezbiyen ve Gey Birliği (ILGA) de konu ile ilgili yaptığı açıklamada üzüntülerini dile getirerek yetkililere 'kapsamlı soruşturma' çağrısı yaptı.
Polis yetkilileri ise, “Yüzleri kapalı iki kimliği belirsiz saldırgan araçtan inerek (Hendricks'in aracına) defalarca kez ateş etti” açıklamasını yaptı.
MUHSIN HENDRICKS KİMDİR?
Güney Afrikalı bir imam olan Hendricks, İslam alimi ve LGBT aktivistiydi. Çeşitli LGBT Müslüman savunuculuk gruplarında yer aldı ve İslam içinde LGBT insanların daha fazla kabul görmesi için savunuculuk yaptı.
1996'da dünyanın ilk 'açık eşcinsel imamı' olarak tanımlandı. Hendricks, Şubat 2025'te Güney Afrika'da hedefli bir saldırıda silahla vurularak öldü.
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