Ekrem İmamoğlu'ndan kayyum kararına tepki: 'Makamlar kimsenin tapulu malı değildir'
İBB ve TBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanmasına "Kürt kökenli vatandaşlarımızın seçme hakkına ve iradesine yönelik bu kötü uygulamalar ile MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin başlattığı çözüm odaklı süreçleri aynı anda değerlendirmek zorlaşmıştır. Birbiri ile çelişen bu politikalar milletimizin aklını karıştırmakta, ülke yönetiminde ikilik mi var algısı yaratmaktadır. Bir avuç insan 86 milyon vatansever yurttaşımıza hesap sormaktadır. Millet hesap vermez, hesap sorar" sözleriyle tepki gösterdi.
Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Abdullah Zeydan'ı görevden uzaklaştırılarak yerine Van Valisi Ozan Balcı'nın kayyum olarak atanmasına yönelik tepkiler sürüyor.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, kayyum kararına tepki gösterdi.
"MAKAMLAR KİMSENİN TAPULU MALI DEĞİLDİR"
İmamoğlu, paylaşımında şunları kaydetti:
"Seçimlerden önce ‘kanunda gösterilen şartlara uygun’ olanların, her nedense seçildikten sonra çeşitli yargı kararları ve suçlamalarla görevden alınması ya da tutuklanması, demokrasi ile bağdaşmamaktadır. Son olarak Van Büyükşehir Belediyesi’ne de kayyım atanmıştır. Kürt kökenli vatandaşlarımızın seçme hakkına ve iradesine yönelik bu kötü uygulamalar ile MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin başlattığı çözüm odaklı süreçleri aynı anda değerlendirmek zorlaşmıştır. Birbiri ile çelişen bu politikalar milletimizin aklını karıştırmakta, ülke yönetiminde ikilik mi var algısı yaratmaktadır.
Son seçimleri iktidar partisinin kaybetmesiyle meydana gelen öfke patlaması; muhalefetten, iş dünyasından, STK’lardan, sanatçılardan, işçilerden, emeklilerden, gençlerden, kadınlardan, asgari ücretlilerden hesap sormaktadır. Bir avuç insan 86 milyon vatansever yurttaşımıza hesap sormaktadır. Millet hesap vermez, hesap sorar. Makamlar kimsenin tapulu malı değildir. Kendini ülkenin sahibi, milleti de kiracı zannedenler artık kaybetmiştir. Ne kadar zulmetseniz de, bu son alenidir."
Seçimlerden önce ‘kanunda gösterilen şartlara uygun’ olanların, her nedense seçildikten sonra çeşitli yargı kararları ve suçlamalarla görevden alınması ya da tutuklanması, demokrasi ile bağdaşmamaktadır. Son olarak Van Büyükşehir Belediyesi’ne de kayyım atanmıştır.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) February 15, 2025
Kürt kökenli…
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