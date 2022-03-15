Dünyanın ilk nükleer atık mezarı kuruluyor!
Ukrayna ve Rusya arasında savaş ile birlikte nükleer atıklar yine gündemde. Ayrıca uzmanlar nükleer saldırı ihtimalleri ve atıkların insan hayatını olumsuz etkileyeceğini bildiriyorlar. Buna ilişkin Finli uzmanlar, nükleer atıkların yerleştirileceği dünyanın ilk yeraltı deposunu hazırlıyorlar.
Dünyanın birçok yerinde nükleer santraller bulunuyor. Ancak 400’den fazla nükleer santral olmasına rağmen kalıcı bir nükleer atık sahası bulunmuyor. Bugüne kadar nükleer atıklar, çeşitli tanklarda depolandı veya vitrifikasyon kullanılarak cama dönüştürüldü. Finlandiya, bu durumu değiştirip yer altına nükleer atık mezarı yapacak olan ilk ülke olacak.
NÜKLEER ATIKLAR, 2024’TEN SONRA FİNLANDİYA’DAKİ YERALTI DEPOLARINDA SAKLANACAK
Sfift Delete’nin haberine göre, nükleer atıklarla ilgili bir süredir araştırma yapan uzmanlar, atıkları bir yer altı deposunda toplama kararı aldı.
Atık mezarı, Finlandiya’nın Eurajoki köyünün derinliklerinde oluşturulacak. Fince 'derin çukur' anlamına gelen Onkalo adını taşıyacak olan nükleer atık imha sahası, 2024’te kullanılmaya başlayacak.
BU FİKRİ HAYATA GEÇİRECEK OLAN İLK ÜLKE
Nükleer atıklar bakır fıçılara yerleştirilmiş kullanılmış uranyum yakıt çubukları şeklinde Onkalo’ya taşınacak. Bu fıçıların, nükleer mezarda 100 bin yıl kalması planlanıyor. Atıklar, günümüzde birçok uzman tarafından endişe ile takip edilen bir konu halini aldı. Ancak Finli yetkililer, bölgeyi bilerek seçtiklerini ve tüm önlemleri aldıklarını belirtiyor.
Eurajoki köyünün derinliklerinde seçilmesinin nedenleri arasında ilk olarak kırsal ve insan yaşamından uzak olması yer alıyor.
NASIL YAPILACAK?
Nükleer atıkların su ile teması tehlikeli olduğu için mezar sağlam bir kaya parçasının içerisine oluşturulacak. Ayrıca nükleer atıklar, önce dökme demir bir kapta depolanacak ve bir soy argon gazı tabakasıyla kaplanacak. Son olarak tüm kurulum bakır bir fıçıya yerleştirilecek.
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