Dünyanın ilk 'robot keşişi' Budist rahip ilan edildi

Güney Kore’de bir Budist tapınağında dünyanın ilk “robot keşişi” resmi olarak rahip ilan edildi.

Genç kuşakların Budizm’e ilgisini artırmak amacıyla geliştirilen humanoid robot, Budist keşişlerle birlikte törene katıldı.

“Gabi” adı verilen 1 metre 30 santimetre boyundaki android robot, Jogye Temple’da düzenlenen törende Budist kıyafetleri giyerek kutsandı. Tören, Buda’nın doğum günü kutlamaları kapsamında gerçekleştirildi.

Güney Kore’nin en büyük Budist tarikatı olan Jogye Tarikatı tarafından düzenlenen törende keşişlerden biri robota, “Robot keşiş, ellerini birleştirerek ‘Kendimi adayacağım’ diye yanıt ver” dedi.

Bunun üzerine Gabi, “Evet, kendimi adayacağım” yanıtını verdi. Ardından robotun boynuna tespih takıldı.

Törende robota; yaşama saygı göstermesi, diğer robotlara ve nesnelere zarar vermemesi, insanlara itaat etmesi, aldatıcı davranmaması ve enerji tasarrufu yapması gerektiği de söylendi.

Budizm, son 20 yılda ülkede ciddi bir takipçi kaybı yaşadı. Özellikle genç kuşakların dini “eski moda” bulduğu belirtiliyor.

Jogye Tarikatı yaptığı açıklamada, robot keşişin görevlendirilmesinin teknolojinin “şefkat, bilgelik ve sorumluluk” değerleri doğrultusunda kullanılması gerektiğini simgelediğini belirtti.

Açıklamada, “Bu gelişme insan ile teknolojinin birlikte var olmasının yeni olasılıklarını temsil ediyor” ifadeleri kullanıldı.

Tapınakta çalışan Sim Jae-hong ise bir robotun keşiş ilan edilmesine şaşırdığını söyledi.

The New York Times’a konuşan Sim, “Restoranlarda robot görmeye alışkınım ama bir robot keşiş olduğunu duyunca inanamadım” dedi.