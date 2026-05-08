Trump’ın kararnamesi hukuka aykırı bulundu: Gümrük vergilerine yargı freni

New York’taki Uluslararası Ticaret Mahkemesi, bazı eyaletler ve şirketlerin küresel gümrük vergilerine karşı açtığı davada kararını verdi.

Mahkeme kararında, 20 Şubat 2026 tarihli “Temel Uluslararası Ödemeler Sorunlarını Ele Almak Amacıyla Geçici İthalat Ek Vergisi Uygulanması” başlıklı başkanlık bildirisinin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle geçersiz sayıldığı belirtildi.

Karar kapsamında Washington eyaleti ile Burlap and Barrel ve Basic Fun şirketleri için söz konusu bildirinin uygulanmasının durdurulmasına hükmedildi. Ayrıca davacıların 122. Bölüm kapsamında ödediği gümrük vergilerinin yasal faiziyle birlikte geri ödenmesine karar verildi.

YÜKSEK MAHKEME KARARI SONRASI TARİFELER GÜNDEME GELMİŞTİ

ABD Yüksek Mahkemesi, 20 Şubat’ta eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından yürürlüğe konulan tarifelerin dayanağı olan Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'nın (IEEPA), başkana doğrudan tarife uygulama yetkisi vermediğine hükmetmişti.

Aynı gün Trump, Yüksek Mahkemenin tarifelerle ilgili kararının ardından mevcut tarifelere ek olarak yüzde 10 oranında küresel bir tarife uygulanmasına yönelik kararname imzalayacağını açıklamıştı.

İmzalanan bildiride Trump’ın, 1974 Ticaret Yasası’nın 122. Bölümü kapsamında sahip olduğu yetkiyi kullandığı ifade edilmişti.

KÜRESEL GÜMRÜK TARİFELERİ ARTIRILMIŞTI

Karar doğrultusunda ABD’ye ithal edilen ürünlere 150 gün süreyle yüzde 10 oranında ithalat vergisi uygulanacağı belirtilmiş, düzenlemenin 24 Şubat itibarıyla yürürlüğe gireceği açıklanmıştı.

Trump, 21 Şubat’ta yaptığı açıklamada ise yüzde 10 seviyesindeki küresel tarife oranının yüzde 15’e çıkarılacağını duyurmuştu.