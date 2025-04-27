“Dünyanın ilk sperm yarışı” düzenlendi

Yayınlanma: 27.04.2025 - 14:02

Güncelleme: 27.04.2025 - 14:02

Yarışmada, iki sağlıklı genç üniversite öğrencisinden alınan sperm örnekleri, kadın üreme sistemi şeklinde tasarlanmış 20 santimetrelik bir parkurda karşı karşıya geldi.

19 yaşındaki California Üniversitesi öğrencisi Asher Proeger ve 20 yaşındaki Southern California Üniversitesi öğrencisi Tristan Milker’ın yarıştığı etkinlikte, kazanan Milker oldu. Yarışı kaybeden Proeger ise sembolik olarak semen görünümlü bir sıvıyla ıslatıldı.

Etkinlik, canlı yayınlar, anlık tekrar görüntüleri ve canlı bahis oranlarıyla bir spor müsabakasını andırdı.

Sperm örnekleri, yarışmadan önce toplanıp pipetlerle 2 milimetrelik mini pistlere yerleştirildi. Yarışlar mikroskopla 100 kat büyütülerek 3D animasyon yazılımı üzerinden dev ekrana aktarıldı.

Etkinliğin öncüsü olan 17 yaşındaki lise öğrencisi Eric Zhu, etkinlikte yaptığı açıklamada, "Öyle bir distopik gelecek olabilir ki kimse bebek yapamayacak" dedi.

"DOĞURGANLIĞI CİDDİ ŞEKİLDE ETKİLİYOR"

Zhu, bireylerin daha sağlıklı yaşam seçimlerinin sperm hareketliliği üzerinde önemli etkileri olduğunu vurguladı:

"Daha erken uyumak, uyuşturucudan uzak durmak, sağlıklı beslenmek gibi basit tercihler bile doğurganlığı ciddi şekilde etkiliyor."

Her ne kadar etkinlik bilimsel bir tema taşısa da, organizasyonun atmosferi daha çok gençlerin mizahi anlayışını yansıttı. Katılımcılar arasında cinsel organ kostümleri giyenler olurken, sunucular da yarışmacılarla alay eden espriler yaptı.

Etkinliğin YouTube üzerinden yapılan canlı yayını ise 100 binden fazla izlenme aldı.

"DOĞURGANLIĞI ARTIRMAYI SAVUNAN HAREKET"

Etkinlik, doğurganlık konusundaki endişeleri gündeme taşıyan yeni nesil pronatalist hareketle de örtüşüyor. Bu hareket, Batı ülkelerindeki nüfus düşüşünü tehdit olarak gören ve doğurganlığı artırmayı savunan muhafazakâr ve aşırı sağ çevrelerce destekleniyor.

Elon Musk da bu konuda sık sık açıklamalar yapıyor. Wall Street Journal'a göre Musk, bir kadına gizlice çocuk yapması için 15 milyon dolar teklif ettiği iddialarıyla gündeme gelmişti. Musk, bu çocuğu kamuya açık bir şekilde kabul etmedi.

Öte yandan Donald Trump yönetiminin de kadınları daha fazla çocuk yapmaya teşvik etmek için çeşitli teşvik paketleri üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

Bu kapsamda, altı veya daha fazla çocuğu olan annelere "Ulusal Annelik Madalyası" verilmesi ve doğum sonrası 5 bin dolarlık ödeme yapılması gibi öneriler gündemde.

DOĞUM ORANI TEHLİKESİ: YAŞLANAN NÜFUS VE AZALAN İŞ GÜCÜ

Bilim insanları ise sperm sayısında ciddi bir düşüş yaşanıp yaşanmadığı konusunda kesin bir görüş birliğine varabilmiş değil.

Ancak doğum oranlarının birçok ülkede düşmesi, yaşlanan nüfus ve azalan iş gücü gibi ciddi endişeleri beraberinde getiriyor.

Mount Sinai Icahn Tıp Fakültesi’nden üreme epidemiyoloğu Shanna Swan, çevredeki hormon etkili kimyasalların insan doğurganlığı üzerinde olumsuz etkiler yarattığını belirten çalışmalara imza atmıştı.