Kaliforniya ekonomisi, Japonya'yı geride bıraktı

Yayınlanma: 27.04.2025 - 13:10

Güncelleme: 27.04.2025 - 13:10

ABD'nin Kaliforniya eyaleti, Japonya’yı geride bırakarak dünyanın dördüncü büyük ekonomisi konumuna yükseldi.

Eyalet Valisi Gavin Newsom'un ofisinden yapılan açıklamaya göre, 2024 yılında Kaliforniya’nın nominal gayrisafi yurtiçi hasılası (GSYİH) 4,1 trilyon dolara ulaştı.

Japonya’nın GSYH’si ise aynı dönemde 4,02 trilyon dolar olarak kaydedildi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve ABD Ekonomik Analiz Bürosu (BEA) verilerine göre, Kaliforniya'nın önünde yalnızca ABD (29,18 trilyon dolar), Çin (18,74 trilyon dolar) ve Almanya (4,65 trilyon dolar) bulunuyor.

"DÜNYAYA YÖN VERİYOR"

Vali Newsom, "Kaliforniya sadece dünyayla yarışmıyor, dünyaya yön veriyor. İnsanlara yatırım yapıyoruz, sürdürülebilirliği önceliklendiriyoruz ve inovasyonun gücüne inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaliforniya ekonomisi, geçen yıl %6 büyüyerek ABD ortalamasının (%5,3), Çin’in (%2,6) ve Almanya’nın (%2,9) üzerinde bir performans sergiledi. Son dört yılda ise eyaletin ortalama nominal büyüme oranı %7,5 olarak gerçekleşti.

Analistler, eyaletin teknoloji, eğlence ve temiz enerji sektörlerinde yaşanan hızlı gelişmenin bu büyümeye katkı sağladığını belirtiyor.

Yaklaşık 40 milyon nüfusa sahip olan Kaliforniya, ayrıca üretim, tarım ve turizm alanlarında da ABD'nin öncü bölgelerinden biri konumunda.

JAPONYA EKONOMİSİ SIKINTI YAŞAMAYA DEVAM EDİYOR

Öte yandan, Japonya ekonomisi sıkıntı yaşamaya devam ediyor. IMF, bu hafta Japonya’nın 2025 büyüme tahminini %1,1’den %0,6’ya düşürdü.

Japonya’nın küçülen iş gücü, durgun iş verimliliği ve yükselen emtia fiyatları büyümenin önündeki temel engeller olarak gösteriliyor.

Deloitte analistleri ise Japonya'nın ekonomik temellerinin zayıfladığını ve gerekli reformlar yapılmadığı takdirde uzun vadede büyümenin daha da yavaşlayabileceği uyarısında bulundu.

Dış ticarette de Japonya için sıkıntılar artıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın bu ay Japonya’dan yapılan ihracata %24 oranında yeni gümrük tarifeleri getirmesi, ihracata dayalı Japon ekonomisini daha da zorlayabilir.

Halihazırda otomobiller için %25 oranında ek vergi uygulaması da yürürlükte bulunuyor.

TRUMP'A DAVA AÇAN İLK ABD EYALETİ

Kaliforniya ise Trump yönetiminin yeni gümrük vergilerine karşı harekete geçti. Eyalet, tarım ve teknoloji gibi temel sektörlerini korumak amacıyla Trump yönetimine dava açan ilk ABD eyaleti oldu.

Vali Newsom, "Milyonlarca Kaliforniyalının geçim kaynakları tehlikedeyken sessiz kalmayacağız" açıklamasını yaptı.

Ancak Kaliforniya, büyüme rakamlarına rağmen ciddi sosyal sorunlarla da karşı karşıya. Kaliforniya yoksulluk ölçümüne göre, eyalette yoksulluk oranı 2021 sonbaharında %11,7 iken 2023 başında %13,2'ye yükseldi. Eyalette yaşayanların neredeyse üçte biri yoksulluk sınırında ya da altında bir yaşam sürdürüyor.

Evsizlik sorunu da eyalette büyük bir kriz olmaya devam ediyor. Politico ile UC Berkeley Citrin Center’ın ortak yaptığı son ankete göre, Kaliforniyalı seçmenlerin üçte birinden fazlası, sokakta kamp kuran kişilerin barınma teklifini reddetmeleri halinde polis tarafından gözaltına alınmasını destekliyor.