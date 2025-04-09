Dünyanın ilk yapay zekâ ürünü gazetesi yayınladı

Yayınlanma: 09.04.2025 - 17:09

Güncelleme: 09.04.2025 - 17:11

Gazetenin genel yayın yönetmeni Claudio Cerasa, bu girişimin, 'yapay zekâ teknolojisinin çalışma şeklimiz ve günlük hayatımıza etkilerini göstermeyi amaçlayan bir aylık bir gazetecilik deneyinin bir parçası' olduğunu belirtti.

Dört sayfalık Il Foglio AI, gazetenin klasik tabloid baskısına ek olarak hazırlandı ve salı gününden bu yana dolaşımda olduğu belirtildi.

Cerasa, “Bu, bayilerde yer alan ve tamamen yapay zekâ kullanılarak hazırlanmış dünyanın ilk günlük gazetesi olacak. Yazılar, başlıklar, alıntılar, özetler, her şey; hatta bazı espriler bile yapay zeka üretimi. Gazetecilerin rolü yalnızca [yapay zekâya] sorular sormak ve yanıtları okumaktan ibaret" dedi.

'TRUMP VE PUTİN'SİZ OLMAZ

Bu deney, dünya genelindeki medya kuruluşlarının yapay zekânın nasıl kullanılacağı konusuyla mücadele ettiği bir dönemde geldi. Guardian’ın haberine göre, BBC News kısa süre önce izleyicilere daha kişiselleştirilmiş içerikler sunmak amacıyla yapay zekâ kullanacağını duyurmuştu.

Il Foglio AI’nin ilk sayfasında ABD Başkanı Donald Trump’a atıf yapan bir haber yer alıyor. Haberde, “İtalyan Trumpçıların paradoksu” ele alınıyor; bu grubun “iptal kültürü”ne (woke) karşı çıkarken, ABD’deki “idollerinin muz cumhuriyetlerinin despotları gibi davranmasını” ya görmezden geldikleri ya da “kutladıkları” ifade ediliyor.

Aynı sayfada yer alan bir diğer yazı ise “Putin: 10 İhanet” başlığını taşıyor. Yazıda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in “20 yıllık bozulmuş vaatleri, yırtılmış anlaşmaları ve tutulmayan sözleri” sıralanıyor.

KİŞİLERE AİT ALINTI YOK

Gazetenin ikinci sayfasında ise “durum ilişkileri” (situationships) konusu işleniyor. Haberde, genç Avrupalıların kalıcı ve istikrarlı ilişkilerden kaçtığı anlatılıyor.

İtalyan ekonomisine dair nadir olumlu haberlerden biri de bu sayıda yer alıyor. Istat’ın (İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü) yayımladığı yeni bir gelir dağılımı raporuna göre, ülkede “olumsuz değil, olumlu yönde bir değişim” yaşanıyor. Yaklaşık 750 bin çalışanın maaşlarının artmasına neden olan vergi reformları bu değişimin başlıca göstergesi olarak sunuluyor.

Yazılar yapısal olarak net, anlaşılır ve dilbilgisel hatalardan arındırılmış. Ancak dikkat çeken bir diğer detay ise, haberlerde doğrudan bir insana ait hiçbir alıntıya yer verilmemesi.

YAPAY ZEKANIN O HAYATİ SORUYA YANITI

Son sayfada, tamamen yapay zekâ tarafından oluşturulmuş okur mektupları bulunuyor. Bu mektuplardan birinde “Yapay zekâ gelecekte insanları işe yaramaz hâle getirir mi?” sorusu yöneltiliyor.

Yapay zekânın verdiği yanıt ise şu şekilde: “Yapay zekâ harika bir yenilik ama hâlâ şekeri doğru koymadan bir kahve siparişi veremiyor.”

Cerasa, Il Foglio AI’nın “gerçek bir gazete”yi yansıttığını ve “haber, tartışma ve provokasyonlardan” oluşan bir ürün olduğunu ifade etti. Aynı zamanda bunun yapay zekânın “uygulamada nasıl çalışabileceğini” göstermek için bir test ortamı olduğunu, bu teknolojiyle günlük bir gazete üretmenin etkilerini ve “yalnızca gazeteciliğe değil, daha geniş anlamda” kendimize sormamız gereken soruları gündeme getirdiğini söyledi.