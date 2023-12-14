Dünyanın ilk 'zihin okuyan kaskı' üretildi!

Yayınlanma: 14.12.2023 - 17:21

Güncelleme: 14.12.2023 - 17:21

Araştırmacılar, Yapay Zeka (AI) aracılığıyla beyin dalgalarını okuyup bunları okunabilir metinlere çeviren bir kask tasarladı.

Deneyler sırasında katılımcılar, sensörlerle dolu bir kaskı takıyor ve rastgele bir metin okurken, AI sensörleri beyin dalgalarını takip ediyor. Bu beyin dalgaları daha sonra metne çevriliyor.

Kask sayesinde, elektroensefalogram (EEG) kayıtları, DeWave adlı bir AI modeli kullanılarak metne dönüştürülüyor. Bu da kaskın temelde insanların zihinlerini okuduğu anlamına geliyor.

UCUZ VE TAŞINABİLİR

UniLAD'te yer alan habere göre, katılımcılardan birinin düşüncelerini okuyan kask bunları, "Öğleden sonra! İyi misin? Kapuçino, ekstra shot. Espresso" şeklinde çevirdi.

Başlangıç çalışmasına 29 kişi katıldı ve başarı oranı yaklaşık yüzde 40 olarak ölçüldü.

Kaskı geliştiren ekipten araştırmacı Chin-Teng Lin, söz konusu teknolojinin nispeten ucuz ve taşınabilir olduğunu belirtti.

HEDEF: YÜZDE 90 İSABETLİLİK

Habere göre, bu tarz kasklarda, yapay zekayla beyin dalgalarını çevirme yöntemi, Elon Musk'ın Neuralink gibi fikirlerine göre "etik açıdan daha az muğlak ve potansiyel olarak daha az tehlikeli."

DeWave, beyin dalgalarını, büyük miktarda EEG verisine dayalı büyük dil modelleri (LLM) kullanarak kelimelere çeviriyor.

Lin, araştırmalarına devam etmeyi ve gelecekteki okumalarda yüzde 90'a kadar bir doğruluk oranı elde etmeyi umuyor.