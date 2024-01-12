Dünyanın konuştuğu davada yeni ayrıntılar: Jeffrey Epstein iddianamesinde adı geçen Turabi Fırat konuştu
Çocuk istismarı ağı kuran Jeffrey Epstein'la ilgili iddianamede adı geçen Turabi Fırat iddialara ilişkin konuştu. Garson olduğunu söyleyen Fırat, "2019’da eşimle Exuma adlı turistik bir adaya gittik. Epstein’in adasına gitmedik" dedi.
ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'ın kurduğu çocuk istismarı
ve fuhuş ağıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor.
Epstein hakkındaki 943 sayfalık iddianamenin içerisinde yer
alan Turabi Fırat’ın, Epstein’in uçağına bindiği öne sürülmüştü.
Turabi Fırat'ın, ABD'nin Florida eyaletindeki bir otelde
yiyecek içecek müdürü olduğu ve iş amaçlı olarak Epstein'ın uçağına bindiği
iddia ediliyordu.
Patronlar Dünyası'ndan Ali Kemal Erdem'in haberine göre,
Muşlu Fırat uzun yıllar gemilerde garson olarak çalıştıktan sonra, 25 yıl önce
Florida'nın West Palm Beach ilçesine yerleşti. Burada lüks bir otelde çalışmaya
başlayan Fırat, halen burada ikamet ediyor.
DOSYADA ADININ GEÇTİĞİNİ KAYINBİRADERİNDEN ÖĞRENMİŞ
Turabi Fırat, dosyada adının geçtiğini Almanya’da haberi
okuyan kayınbiraderi arayınca dün öğrenmiş. Fırat, adının neden dosyaya
girdiğini merak ettiğini ve öğrenmek için çabaladığını söyledi.
'EPSTEİN'I TANIMIYORUM AMA SİMASI YABANCI GELMİYOR'
İddialarla ilgili sorulara yanıt veren Fırat, Epstein’ı
şahsen tanımadığını belirterek, şunları söyledi:
"Ben zenginlerin geldiği The Breakers Hotel’de
garsonluk yapıyorum. Akşamları da sadece üyelere hizmet veren Club Colette adlı
bir restoranda çalışıyorum. Oraya da zenginler geliyor. Bu nedenle Epstein’i
tanımıyorum ama siması da yabancı gelmiyor. Çünkü bulunduğum yerlere geldiyse
mutlaka servis yapmışımdır. Adaya gelen bütün insanların siması yabancı
gelmiyor. Ancak Epstein gibi biriyle özel bir arkadaşlığım yok. Çünkü farklı
seviyelerdeyiz. Milyarder biri. Bizimle muhatap olmaz."
'EPSTEİN'IN UÇAĞINA BİNMEDİM'
Epstein'ın adası olan bilinen Little Küçük Saint James
Adası'na da gitmediğini belirten Fırat, "Yıllar önce Alman olan eşimle burada
Exuma adlı turistik bir adaya 2019’da gezmeye gitmiştik. Ancak içinde bizim
gibi 5-6 kişinin olduğu dolmuş benzeri bir uçakla gittik. Epstein'in uçağı gibi
lüks bir uçakla gitmedik. Epstein’in adasına da gitmedik. Şayet bahsedilen ada
Exuma adası ise orası kalabalık bir yerdi herkes vardı. Epstein’ın adasına
belli insanlar gidiyordur. O adaya da muhtemelen başkanlar zenginler
gidiyordur. Benim o adaya davet edilme şansım da yok. Garson olarak da gitmedim
çünkü muhtemelen kendi bildikleri özel elemanlarını çalıştırıyorlardır"
dedi.
Fırat, ayrıca iddianamede adı geçen Prens Andrew’i de özel olarak tanımadığını belirtti.
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