Dünya'ya düşen meteorların nereden geldiği ortaya çıktı

Yayınlanma: 17.10.2024 - 11:41

Güncelleme: 17.10.2024 - 11:41

Araştırmaya göre tüm meteoritlerin yaklaşık yüzde 70'i sadece üç aileden geliyor.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, Bu aileler biri 5,8 milyon, biri 7,5 milyon ve diğeri de 40 milyon yıl önce olmak üzere Asteroit Kuşağı'ndaki çarpışmaların ardından ortaya çıktı. Bunlardan Massalia ailesi diye bilinen bir tanesi, tek başına asteroitlerin yüzde 37'sinden sorumlu.

Üç ailenin bu kadar çok asteroide yol açması, nispeten genç olmalarıdan kaynaklanıyor. Kısa süredir var oldukları için geride kalıp uzayda süzülen birçok parça var ve hızlı hareket etmeleri, Asteroit Kuşağı'ndan kolayca kaçarak belki de dünyaya yönelebilecekleri anlamına geliyor.

Araştırmacılar daha fazla meteoridin kaynağını da tespit etmeyi başardı. Hepsi birlikte ele alındığında, araştırmacılar meteoritlerin yüzde 90'ından fazlasının nereden geldiğini biliyor.

Bu aynı zamanda bilim insanlarının, dünyayı tehdit edebilecek ve son uzay görevlerinin özellikle odaklandığı, büyüklüğü kilometreyle ölçülen asteroitlerin kökenlerini takip edebildiği anlamına geliyor.

Ancak geri kalanı bilinmediğinden, bilim insanları bu asteroitler üzerinde daha fazla araştırma yaparak kalan yüzde 10'u açıklayabilecek daha genç ailelere odaklanmayı umuyor.

Bilim insanlarının kuşaktaki başlıca meteorit ailelerini incelemenin yanı sıra bilgisayar simülasyonları kullanarak nasıl çarpışmış ve hareket etmiş olabileceklerini anlamasının ardından bu keşifler yapıldı.

Bulgular, biri geçen ay Astronomy and Astrophysics adlı hakemli dergide, ikisi de bugün Nature'da yayımlanan bir dizi yeni makalede aktarılıyor.