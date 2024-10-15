Uzaylıları dünyaya Çinliler mi duyuracak? Ünlü yönetmen 'haftalar kaldı' dedi
NASA için çektiği filmlerle ünlenen, popüler bilim insanı Profesör Simon Holland, dünya dışı yaşamın varlığının doğrulamasına sadece 'haftalar kaldığını' iddia etti.
Komplo teorisyenleri tarafından, dünya dışı yaşama ilişkin ortaya atılmış binlerce teori olmasına karşın, bu fenomen henüz resmi kurumlarca teyit edilmiş değil.
Fakat, adını NASA için çektiği filmlerle duyuran Prof. Simon Holland'a göre, uzaylıların varlığına dair kanıtlar, bir kaç hafta içinde bizzat resmi kuruluşlar tarafından kamuoyuna duyurulabilir.
Prof. Holland basına demecinde, şu anda "uzaylı bulgularını yayınlamak için yarışan iki ayrı grup olduğunu" öne sürdü ve sansasyonel bilim insanı, “Galaksimizde insan olmayan dünya dışı bir zeka bulduk ve insanlar bunu bilmiyor” dedi.
Holland keşifle ilgili çok fazla ayrıntı vermedi, ancak iddianın kendisine, İsrailli girişimci Yuri Milner tarafından kurulan bilimsel araştırma enstitüsü Breakthrough Listen'dan sızdırıldığını iddia etti...
Bu durum, akıllara ister istemez, "Acaba birileri, 'Gazze'de yaşanan soykırımı perdeleyecek' çapta yeni ve sansasyonel bir gündem mi oluşturmaya çabalıyor" sorusunu getiriyor.
'Gerçekler, komplo teorilerinden daha acıdır' diyelim ve konumuza geri dönelim...
Dünya dışı yaşama ilişkin spekülasyonlar, 2019 yılında Avustralya'nın Parkes Teleskopu tarafından alınan ve BLC-1 olarak adlandırılan radyodalgasına dayanıyor.
Milner'in sahibi olduğu Breakthrough Listen, bu konuda daha fazla kanıt toplamaya ve "sinyallerin doğal bir fenomen olmadığı" fikrini yaymaya çalışıyor.
Holland ise hikayeye bir parça daha heyecan katmak için, Breakthrough Listen şirketinin, Çin Uzay Ajansı ile yarış içinde olduğunu öne sürüyor! Bu pek de adil olmayan bir yarış olsa gerek, zira Çinliler'in, FAST [Beş Yüz Metre Açıklıklı Küresel Teleskop] programıyla en yakın rakipleri olan bazı küresel güçleri dahi geride bıraktığı biliniyor.
Holland, konuşmasının devamında, baklayı ağzından çıkarıyor:
Bulguların, Breakthrough Listen ya da Çinli bir ekip tarafından 'önümüzdeki ay içinde yayınlanacağını' iddia ediyor...
MİTLER VE GERÇEKLER
Öte yandan NASA, 4 milyar sterlin (yaklaşık 180 milyar TL) değerindeki Europa Clipper uzay aracını, güneş sistemine fırlatmaya hazırlanıyor. Araç bu görev sırasında, yaklaşık 6 yıl boyunca, galaksimizde dünya dışı yaşama dair izler arayacak.
Europa Clipper, uzaya fırlatıldıktan sonra Jüpiter yönünde uzayın derinliklerine doğru yol alacak. NASA'dakiler 1.8 milyar mil uzunluğundaki bu yolculuğun sonunda bize evrendeki yaşama dair 'güçlü kanıtlar' getirmesini umuyor.
Clipper'ın odağında Jüpiter'in kendisi değil, gezegenin uydusu Europa olacak (uzay aracının adı da buradan geliyor). Clipper, Europa üzerinde 40'tan fazla uçuş gerçekleştirecek.
Zira Europa'nın buzlu dış yüzeyinin altında 'dev bir okyanus' olduğu düşünülüyor ve yüzey özellikleri bu yönüyle, 'kutupları' andırıyor.
Christopher Nolan'ın yönetmenliğini yaptığı başyapıt, Interstellar (Yıldızlararası) gerçek mi olacak dersiniz?
NASA Avrupa misyonundan proje bilimci Bob Pappalardo, “Anlamak istediğimiz temel sorulardan biri, evrende yalnız olup olmadığımız" diyor.
Europa Clipper Nisan 2030'da hedefine ulaşacak ve o gün, insanlık açısından 'büyük bir gün' olacak...
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