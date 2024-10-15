Uzaylıları dünyaya Çinliler mi duyuracak? Ünlü yönetmen 'haftalar kaldı' dedi

Prof. Holland basına demecinde, şu anda "uzaylı bulgularını yayınlamak için yarışan iki ayrı grup olduğunu" öne sürdü ve sansasyonel bilim insanı, “Galaksimizde insan olmayan dünya dışı bir zeka bulduk ve insanlar bunu bilmiyor” dedi.

Holland keşifle ilgili çok fazla ayrıntı vermedi, ancak iddianın kendisine, İsrailli girişimci Yuri Milner tarafından kurulan bilimsel araştırma enstitüsü Breakthrough Listen'dan sızdırıldığını iddia etti...