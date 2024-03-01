Dünyayı sarsan siyasi suikastın arkasından "Kurtlar" çıktı

Ekvador'da geçen yıl seçime günler kala suikasta kurban giden devlet başkanı adayı Fernando Villavicencio'nun ölümüyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.03.2024 - 11:18
Dünyayı sarsan siyasi suikastın arkasından
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Cinayeti araştıran savcılık, suikastın bir suç örgütü tarafından cezaevinde tasarlandığını öne sürdü.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, ülkedeki çetelerle mücadele vaadiyle seçim kampanyası yapan Villavicencio geçen ağustosta başkent Quito'da bir miting çıkışında arabasına binerken silahlı saldırıya uğramıştı.

Salı günü görülen duruşmada Savcı Ana Hidalgo, soruşturma sürecinin detaylarını paylaştı.

Hidalgo, Ekvadorlu siyasetçiyi öldüren tetikçinin suikastın ardından polisle çatışmaya girdiği sırada intihar ettiğini söyledi.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, bir diğer saldırganı belirleyip onu şehrin doğusunda gittiği eve kadar takip etti.

Eve baskın düzenleyen güvenlik güçleri, 6 Kolombiyalı şüpheliyi silah, mühimmat ve el bombalarıyla yakaladı.

Ancak olaydan birkaç hafta sonra 6 Kolombiyalı şüpheli El Litoral cezaevinde ölü bulundu. Adli tıp uzmanları, 6 şüphelinin boğularak öldüğünü belirlerken, El Pais gazetesi 6 şüphelinin de cezaevinde asıldığını yazdı.

Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan 7. şüpheliyse bir sonraki gün başka bir cezaevinde öldürüldü.

Savcılık, Villavicencio'ya saldıran 7 şüphelinin cezaevinde ölmüş olmasına rağmen bu kişileri kiralama ve Ekvadorlu siyasetçiyi öldürme talimatının cezaevindeki bir tutuklu tarafından verildiği sonucuna ulaştı.

Tetikçilerden birine gönderilen mesajın izini süren savcılık, talimatın Los Lobos (Kurtlar) isimli suç örgütünden geldiğini tespit etti.

Ekvador'un en güçlü suç örgütlerinden biri olan Los Lobos'un 8 binden fazla üyesi olduğu tahmin ediliyor. Çetenin, Meksika'daki Yeni Nesil Jalisco karteliyle bağlantılı olduğu düşünülüyor.


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