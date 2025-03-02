Dürzi liderden 'federasyon' projesine tepki

Yayınlanma: 02.03.2025 - 10:45

Güncelleme: 02.03.2025 - 10:45

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, Lübnan İlerlemeci Sosyalist Partisi Başkanı Canbolat, partisinin Cebel Lübnan kentinde düzenlediği konferansta, Lübnan devletindeki etnik ve dini yapının ortadan kaldırılması çağrısı yaptı.

Canbolat, devlet yapısının yeniden düzenlenmesiyle ilgili her öneriyi görüşmeye açık olduklarına dikkati çekerek, "Ancak bu (Federal sistem kurulması önerisi) bize göre bir bölünme ve ayrımcılık projesidir ve bu yüzden bunu reddediyoruz" dedi.

Devletin yapısına ilişkin reform önerileri olduğuna işaret eden Canbolat, "Bu zor zamanlarda ülkede yeni bir fırsat var ve bununla reformların gerekliliğine, siyasi mezhepçiliği ortadan kaldırmak için ulusal bir mekanizma kurulması, bir senato kurulması gerekliliğine olan bağlılığımız daha da güçleniyor. Bu sadece bizim bir talebimiz değil ulusal bir reform talebidir" ifadelerini kullandı.

Son dönemde Lübnan'da art arda yaşanan krizlere çözüm olarak Ulusal Liberal Parti ve Süryani Dünya Birliği Partisi'nin de aralarında bulunduğu siyasi ve bağımsız güçler federalizm fikrini yeniden gündeme getirmeye başladı.

CANBOLATOĞULLARI AİLESİ

?Teymur Canbolat, Lübnan'daki Dürzi toplumunun önde gelen siyasi liderlerinden biri ve İlerici Sosyalist Partisi'nin (PSP) başkanıdır. Babası Velid Canbolat, 46 yıl boyunca bu partinin liderliğini yapmış ve Haziran 2023'te istifa etmesinin ardından liderlik görevini oğlu Teymur'a devretmiştir. ?

Canbolatoğulları ailesinin kökenleri, Osmanlı dönemine dayanmaktadır. Ailenin geçmişteki temsilcilerinden Kasım Bey'in oğlu Canbolat Bey, Osmanlı sarayında yetişmiş ve Kilis sancağı kendisine ocaklık olarak verilmiştir. ?