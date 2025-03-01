Zelenski, Beyaz Saray'da Trump'la tartışmasının ardından Londra'da: Starmer ile görüştü

Yayınlanma: 01.03.2025 - 21:55

Güncelleme: 01.03.2025 - 21:55

Zelenski ve Starmer, yapacakları baş başa görüşme öncesinde Londra'daki Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Starmer, 10 Numara'nın bulunduğu Downing Sokağı girişinde Zelenski'ye destek vermek için toplanan halkı işaret ederek, "Dışarıdaki seslerden de duyduğunuz üzere İngiltere genelinde tam desteğe sahipsiniz ve ne kadar sürerse sürsün sizin ve Ukrayna'nın yanındayız" diye konuştu.

Dışarıda toplanan halkın, İngiltere'nin Zelenski ve Ukrayna'ya ne kadar destek verdiğini göstermek açısından önemli olduğunu belirten Starmer, ülkesinin Ukrayna'ya sarsılmaz desteğinin devam edeceğini söyledi. Starmer, İngiltere'nin Ukrayna'nın yanında olmak konusunda mutlak bir kararlılığı olduğunu belirterek Ukrayna'da kalıcı barışın önemine vurgu yaptı.

Bu barışın Ukrayna'nın egemenliği ve güvenliğine dayalı olduğunu ifade eden Starmer, barışın Ukrayna için olduğu kadar Avrupa ve İngiltere için de önemli olduğunun altını çizdi.

ZELENSKİ: DESTEĞİNİZE GÜVENİYORUZ

Zelenskiy ise açıklamasında Downing Sokağı girişinde kendisine destek gösteren vatandaşlara ve İngiltere'ye, Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana gösterdikleri destekten ötürü teşekkür etti.

Londra ziyareti kapsamında Kral 3. Charles'la da görüşeceğini belirten Zelenski, "Desteğinize güveniyoruz" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski arasında Oval Ofis'te yapılan görüşmede tartışma yaşanmış, bunun üzerine daha önceden planlanan ortak basın toplantısı iptal edilerek Zelenski, Beyaz Saray'dan ayrılmıştı.

Tartışma sırasında Trump, Ukrayna liderinin tutumunu eleştirirken Zelenski de ülkesine yönelik destek beklentisini dile getirmişti.

Tartışma üzerine, nadir toprak elementleri anlaşması da imzalanmamıştı.

Başkan Trump, Oval Ofis'teki hararetli tartışmanın ardından Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Zelenski'nin barışa henüz hazır olmadığını savunmuştu.

Zelenski, Fox News'a verdiği mülakatta Trump'tan özür dileyip dilemeyeceği yönündeki soru üzerine özür dilemesini gerektirecek yanlış bir şey yapmadığı yanıtını vermişti.

Oval Ofis'teki tartışmanın ardından ülkeden ayrılan Zelenski, pazar günü katılacağı zirve için bu sabah Londra'ya gelmişti.