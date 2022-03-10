Düşürülen Rus savaş uçağının pilotu: "Sivil alanları vurduk"
Ukrayna tarafından düşürülen Rus savaş uçağının esir alınan pilotu, sivil alanları vurduklarını söyledi.
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 24 Şubat’tan bu yana devam ediyor. Ukraynalı askerler tarafından düşürülen bir Rus savaş uçağının esir alınan birinci sınıf pilotu Aleksandır Krasnayarzev, sivil alanları vurduklarını itiraf ederek meslektaşlarına seslendi.
Krasnayarzev, "Ukrayna topraklarında savaş amaçlı uçuşlarda yer aldım. 3 kere uçuş gerçekleştirdim üçüncüsünde vuruldum. Bize askeri alanlar üzerine çalıştığımız söylendi, ancak verilen koordinatların Çernigov’da sivil yerleşim yerlerine ait olduğu çıktı. Öte yandan biz kontrol edilemeyen bombalar kullanıyoruz, daha fazla can kaybına ulaşabilmek için. Hava saldırılarımız sonrasında yerleşim yerlerinin yerle bir edildiğini kendi gözümle gördüm. Mariupol şehrinde çocuk hastanesi vuruldu. Rus askerlerine sesleniyorum. Ukrayna karşısında savaşa girmeyin. Çocukları ve kadınları öldürmeyin" dedi.
İlgili Haberler
- Rusya Devlet Başkanı Putin: Sorunların hepsini çözeceğiz
- Rusya'dan teknoloji, otomobil ve tarım ihracatına geçici yasak
- İngiltere'den Rusya'ya yönelik spor dünyasını sarsacak yaptırım kararı
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Öğrenciler tatil haberini nefesini tutarak bekledi
- ''Helalleşeceğiz, bir araya geleceğiz''
- Ukrayna'dan kaçış; kafileyle İstanbul'a geldiler
- Türk medyası bunu da gördü; Ayçiçeği yağı ile yıkandı!
- Mıkolayiv ve Çernihiv'de infilak etmeyen bombalar temizl
- Doğu Anadolu'da bin 373 köy yolu kapandı
- İstanbul yolunda 8 kilometrelik TIR ve kamyon kuyruğu
- 'Partinin başına geçmek istiyor'
- Telefonunu tamire gönderdi, hayatının şokunu yaşadı
- Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı
En Çok Okunan Haberler
- Biden’dan Putin’e krizi tırmandıracak suçlama
- İngiliz kulübe sponsor şoku!
- G.Saray gole çok yaklaştı!
- Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme
- Erdoğan, Aliyev ile görüştü
- Futbolculara men!
- Basketbola kar engeli!
- 'Barcelona gibi oynayacağız'
- Rus savaş uçağının pilotu: Sivil alanları vurduk
- Eski CHP İlçe Başkanı istifa etti