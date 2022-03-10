Rusya Devlet Başkanı Putin: Sorunların hepsini çözeceğiz
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülke ekonomisine ilişkin bir toplantıda, ortaya çıkan problemlerin her birini aşacaklarını söyledi ve “Vatandaşlarımız, çözemeyeceğimiz hiçbir sorun olmadığını anlayacaklar” dedi.
Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkesinin Ukrayna’daki askeri operasyonu yüzünden Batı ülkelerinin Rusya’ya uyguladığı yaptırımlara ilişkin düzenlenen bir hükümet toplantısında, söz konusu ülkelerin düşmanca davranmış olmasına karşın, Rusya’nın bu ülkelere karşı enerji konusundaki yükümlülüklerini yerine getirmeye devam ettiğini söyledi.
Sputnik'in haberine göre; Putin, ABD’nin Rusya’dan petrol alımını yasaklamış olmasıyla ilgili olarak, ABD’de enflasyonun artmakta olduğu uyarısını yaptı.
Putin, "Batı, kendi hataları konusunda Rusya’yı suçlamaya çalışıyor" dedi.
Rusya Devlet Başkanı, Batı ülkelerinin, Rus ordusunun Ukrayna’daki operasyonu yüzünden Rusya’ya uyguladığı yaptırımların meşru olmadığını kaydetti ve söz konusu yaptırımlar yüzünden ülke içinde yaşanan tüm sorunların aşılacağını belirtti.
"SORUNLARIN HEPSİNİ ÇÖZECEĞİZ"
Rusya lideri hükümet toplantısında, "Bu gibi dönemlerde ülke içinde bazı ürün gruplarına yönelik talep her zaman artar, ancak şüphemiz yok ki bir sakin bir biçimde çalışarak bu sorunların hepsini çözeceğiz ve vatandaşlarımız da zamanla buna adapte olup çözemeyeceğimiz hiçbir sorun olmadığını anlayacaklar" diye ekledi.
Putin, Rusya’ya uygulanan yaptırımlara katılmayan ülkelerle işbirliği yaparak, yaptırımlardan kaynaklanan sorunları aşacaklarını söyledi:
"Bu yasadışı eylemleri (Rusya karşıtı yaptırımları) tanımayan partnerlerimizle beraber, bizim için yaratmaya çalıştıkları sorunların hepsine çözümler bulacağız."
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