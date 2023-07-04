Ece Sarıgül'ü öldüren Eritreli saldırgana ömür boyu hapis

Almanya'nın Ulm kentinde 5 Aralık 2022 tarihinde okula giden Ece Sarıgül'ü öldürüp arkadaşı Nerea M'yi yaralayan Eritreli saldırganın, müebbet hapse mahkum edildiği bildirildi.

AA
Yayınlanma: 04.07.2023 - 12:28
Ece Sarıgül'ü öldüren Eritreli saldırgana ömür boyu hapis
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Almanya'da Ulm Bölge Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, sanığın kasten cinayet suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasına hükmedildi.

Kararın temyize açık olduğu ifade edildi.

27 yaşındaki Eritreli sığınmacı hakkında hazırlanan iddianamede, yabancılar dairesindeki çalışanları kimlik düzenlemeye zorlamak için bıçakla yola çıktığı ve elindeki bıçağı gördükleri düşüncesiyle Ece Sarıgül ile arkadaşı Nerea M'ye saldırdığı belirtilmişti.

Ulm kenti yakınlarındaki İllerkirchberg beldesinde 5 Aralık 2022'de Eritreli bir saldırgan, okula giden Ece Sarıgül'ü bıçaklayarak öldürmüş, arkadaşı Nerea M'yi yaralamıştı.


Almanya

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