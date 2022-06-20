ECOWAS'dan Gine Bissau adımı: Asker konuşlandırıyorlar

20 Haziran 2022 Pazartesi, 09:33

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun (ECOWAS), 1 Şubat'ta darbe girişimi yaşanan Gine Bissau'da, 20 Haziran 2022 itibarıyla istikrar ve barış gücü konuşlandıracağı belirtildi.

Misyonda, Fildişi Sahili, Nijerya, Gana ve Senegal'den toplam 631 askerin görev yapacağı kaydedildi.

ECOWAS, bu kararını 25 Mart'ta Gana'nın başkenti Akra'da düzenlediği olağanüstü zirvede almıştı.

Nisan 2012'deki darbe sonrasında da ECOWAS, ülkeye güvenlik ve istikrar misyonu konuşlandırmış ve misyon 8 yıl görev yaptıktan sonra 2020'de ülkeden ayrılmıştı.

GİNE BİSSAU'DA DARBE GİRİŞİMİ

Gine Bissau'da 1 Şubat'ta darbe girişiminde bulunulmuştu. Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, olayın ardında uyuşturucu çetelerinin olduğunu belirterek, "Amaçları darbe yaparak beni, Başbakanı ve tüm kabineyi öldürmekti" demişti.

Darbe girişiminde aralarında sivillerin de olduğu 11 kişi yaşamını yitirmişti.