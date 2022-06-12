Eczacıbaşı çalışanlarının öldüğü helikopter kazasından bir trajedi daha çıktı
İtalya'nın Toskana bölgesinden Treviso'ya hareket ettiği sırada dağlık bir alana düşen ve Eczacıbaşı'nda görevli dört Türk vatandaşı ile birlikte 7 kişinin yaşamını yitirdiği helikopter kazasında bir trajedi daha ortaya çıktı.
İtalya'da 9 Haziran’da Toskana bölgesine bağlı Lucca kentindeki Capannori Tassignano Havaalanı'ndan kalkan ve içinde 4’ü Türk 7 kişinin bulunduğu helikopterin Modena civarında radar temasının kesilmesinin ardından kaybolan helikopteri arama çalışmalarından acı haber önceki gün geldi.
Helikopterde, kağıt teknolojileri fuarına katılan Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri firmasında çalışan dört Türk iş insanı da dahil olmak üzere yedi kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Kazada yaşamını yitirenlerden biri de Lübnanlı iş insanı Tarık Tayyah’ti. Arap medyası Tayyah’ın da trajik bir geçmişi olduğunu ve iki yıl önce bir faciada eşini kaybettiğini ortaya çıkardı.
Sözcü'de yer alan habere göre, İtalya’da bulunan Tayyah’ın eşi mücevher tasarımcısı Hala Tayyah’ın iki yıl önce 4 Ağustos 2020’de Beyrut limanındaki patlamada yaşamını yitirdiğini yazan Arap medyası, bu bilgiyi paylaştı. Ülkenin ünlü mücevher tasarımcılarından biri olan Hala Tayyah ve Tarık Tayyah’ın kızları Tamara Tayyah, Beyrut’taki patlamadan sonra ülkeyi ziyaret eden Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a annesinin tasarladığı bir mücevheri takdim etmişti.
Tayyah’ın yakınları, “Helikopterin bulunacağına inanıyorduk fakat çok yıkıcı oldu. Tarık çok neşeli biriydi. Ailesi Hala’nın vefatını halen kaldıramamıştı ve bu bir trajedi oldu” dedi.
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