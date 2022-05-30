Eczacıbaşı Dynavit, Hırvat pasör çaprazı Samanta Fabris'i kadrosuna kattı

30 Mayıs 2022 Pazartesi, 20:24

Misli.com Sultanlar Ligi takımlarından Eczacıbaşı Dynavit, Hırvat pasör çaprazı Samanta Fabris'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Rusya'nın Dinamo-Ak Bars takımında forma giyen 1.90 metre boyundaki pasör çaprazının kariyeri ve başarılarıyla ilgili bilgi verildi.

Fabris'in Hırvatistan Milli Takımı'nın kaptanlığını yaptığının kaydedildiği açıklamada, "Kariyerinde birçok başarıya imza atmış Samanta'dan, önemli katkılar bekliyoruz" denildi.

Transfer ile ilgili görüşlerini aktaran Fabris ise, "Eczacıbaşı gibi bir kulübün parçası olduğum için gerçekten çok mutlu ve heyecanlıyım. Takımın hedeflerine ulaşması için elimden gelenin en iyisini yapacağım" ifadelerini kullandı.

SAMANTA FABRIS KİMDİR?

1992 doğumlu Hırvat milli oyuncu Samanta Fabris, 190 cm boyunda ve pasör çaprazı olarak görev yapıyor. Kariyeri boyunca Famila Chieri, Zok Rijeka, Liu Jo Modena, Igor Gorgonzola Novara, Pomi Casalmaggiore, Imoco Voley Conegliano ve Dinamo-Ak Bars takımlarında oynadı.