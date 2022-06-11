Eczacıbaşı’ndan İtalya'da kaybolan helikoptere ilişkin açıklama
İtalya'da 4'ü Türk, 6 yolcu ile 1 pilotun bulunduğu helikopterin kaybolmasına ilişkin Eczacıbaşı Holding'ten yeni bir açıklama geldi.
İtalya’nın Toskana Bölgesi’ne bağlı Lucca kentinden kalkan ve içerisinde 4’ü Türk 6 yolcu ile 1 İtalyan pilotun bulunduğu helikopterin kalkıştan kısa bir süre sonra radardan kaybolduğu bildirildi. Kaybolan Türk vatandaşlarının Arif Cez, İlker Uçar, Serhat Kenar, Altuğ Erbil olduğu açıklandı.
Helikopterin bulunması için çalışmalar sürdürülürken Eczacıbaşı Holding’ten bir açıklama daha yapıldı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“İtalya’da Modena civarında radardan kaybolan ve içinde Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri kuruluşumuzda görev yapan dört arkadaşımızın da bulunduğu helikopteri arama çalışmaları, geniş bir ekip tarafından sürdürülüyor.
İtalyan yetkililerin verdiği bilgiye göre arama çalışmaları, helikopterden en son alınan sinyaller ve güzergah doğrultusunda havadan helikopter ve dronelar, karadan ise resmi ve sivil arama kurtarma ekiplerinin yoğun çabaları ile yürütülüyor.
Bölgeye giden Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ve üst düzey yöneticilerimiz, Büyükelçimiz Ömer Gücük ile birlikte arama çalışmalarını yakından takip ediyorlar. Tüm dualarımız, arkadaşlarımızdan gelecek iyi bir haber için”
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