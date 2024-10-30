'Edebiyat Dünyası'ndan İsrail'e karşı boykot çağrısı: Binlerce yazar ve yayıncı katıldı

Yayınlanma: 30.10.2024 - 11:54

Güncelleme: 30.10.2024 - 11:55

Mektubu imzalayanlar, “ayrımcı politikalar ve uygulamalar” ya da “İsrail'in işgalini, apartheid'ını ya da soykırımını aklama ve meşrulaştırma” dahil olmak üzere “Filistinlilerin haklarını ihlal etmede suç ortağı olan” İsrailli yayıncılar, festivaller, edebiyat ajansları ve yayınlarla çalışmayacaklarını söylüyorlar.

“Filistin halkının uluslararası hukukta yer alan devredilemez haklarını” hiçbir zaman alenen tanımamış olan kurumlar da boykot edilecektir.

Kampanya, Filistin'in dört bir yanındaki şehirlerde halka açık ücretsiz etkinliklerle her yıl bir festival düzenleyen Filistin Edebiyat Festivali (PalFest) ve kampanya grupları Soykırıma Karşı Kitaplar, Özgür Filistin için Kitap İşçileri, Filistin için Yayıncılar, Gazze Savaşına Karşı Yazarlar ve Fosilsiz Kitaplar tarafından organize edildi.

İsrail'in, geçtiğimiz Ekim ayından bu yana Gazze'de “en az 43,362” Filistinliyi öldürdüğü ve bunun “75 yıllık yerinden edilme, etnik temizlik ve apartheid”ın ardından geldiği söylenerek başlayan açıklamada, “Bizler, yazarlar, yayıncılar, edebiyat festivali çalışanları ve diğer kitap emekçileri olarak, 21. yüzyılın en derin ahlaki, siyasi ve kültürel kriziyle karşı karşıya olduğumuz şu günlerde bu mektubu yayınlıyoruz” denildi.

Kültürün, “bu adaletsizliklerin normalleştirilmesinde ayrılmaz bir rol oynadığı” belirtiliyor.

Mektupta, endüstri çalışanlarının “oynaması gereken bir rol” olduğu kaydedilerek, “Çoğu zaman doğrudan devletle birlikte çalışan İsrailli kültür kurumları, on yıllardır milyonlarca Filistinlinin mülksüzleştirilmesi ve baskı altına alınmasını gizleme, gizleme ve sanatla aklama konusunda çok önemli bir rol oynamıştır” ifadeleri yer aldı.

“Apartheid ve yerinden edilme ile ilişkilerini sorgulamadan İsrail kurumları ile vicdanen ilişki kuramayız” denilen mektupta, ‘sayısız yazarın’ Güney Afrika'daki apartheid'a karşı aynı pozisyonu aldığı belirtiliyor.

Normal People ve son olarak Intermezzo'nun yazarı Rooney, uzun süredir Filistinlilerin haklarının açık sözlü bir savunucusu ve 2021 yılında üçüncü romanı Beautiful World, Where Are You'nun İbranice çeviri haklarını İsrailli bir yayıncıya satmayı reddetti.

Roy ve Kushner aynı zamanda İsrail'i şiddetle eleştiren isimler. Bu ayın başlarında PEN Pinter ödülünü kabul eden Roy, konuşmasında Gazze'den bahsetmiş ve ödül parasını Filistinli Çocuklara Yardım Fonu'na bağışlayacağını söylemişti.