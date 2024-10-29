İsrail'e sert uyarı: Eskisinden çok daha güçlü bir karşılık alacak

Yayınlanma: 29.10.2024 - 15:31

Güncelleme: 29.10.2024 - 15:31

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran'ın, İsrail'i 1 Ekim saldırısına kıyasla daha büyük bir güçle vurarak askeri kapasitesini büyük ölçüde azaltabileceğini söyledi.

Pezeşkiyan, “İsrail'e haddini bildirmeliyiz. Eğer Siyonist rejim, bizim güvenliğimize zarar vermek istiyorsa, biz de onların güvenliğine zarar verebiliriz ve eskisinden çok daha güçlü bir karşılık alacaklardır” dedi.

Pezeşkiyan, “ABD, bizi asla pozisyonlarımızdan vazgeçmeye zorlayamayacak” diye ekledi.

26 Ekim'de İsrail Savunma Kuvvetleri “çok sayıda sürekli saldırıya” karşılık olarak İran içindeki askeri mevzileri vurduğunu açıkladı.

İran hava savunma kuvvetleri İlam, Tahran ve Huzistan eyaletlerindeki askeri tesislerin saldırıya uğradığını, ancak hava savunma sistemlerinin ana saldırıyı başarıyla püskürtmesi nedeniyle sınırlı hasar gördüğünü açıkladı.

İsrail saldırılarında 4 İranlı asker ve 1 sivil hayatını kaybetti.

İran 1 Ekim'de Hamas, Hizbullah ve Devrim Muhafızları'nın lider kadrosundaki kilit isimlere yönelik suikastlara tepki olarak İsrail'e büyük bir hava saldırısı düzenlemişti.