Lübnan'dan İsrail'e füze saldırısı: 1 kişi hayatını kaybetti

Yayınlanma: 29.10.2024 - 14:57

Güncelleme: 29.10.2024 - 14:57

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızından yapılan açıklamada, Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki Yukarı Celile bölgesine yoğun füze saldırısı düzenlendiği belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Lübnan'dan ateşlenen füzelerden biri Batı Celil'de bir eve isabet etti. Saldırıda bir İsrailli öldü.

Ayrıca İsrail ordusundan yapılan açıklamada Lübnan'dan Yukarı Celile ve Batı Celile'ye yaklaşık 50 füze fırlatıldığı, bunlardan bazılarının engellendiği bazılarının ise boş arazilere düştüğü bildirildi.