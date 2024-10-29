İsrail'den, Hizbullah liderine suikast iması
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hizbullah'ın yeni Genel Sekreteri seçilen Naim Kasım'a suikast imasında bulundu.
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, sosyal medya hesabından Kasım'ın Hizbullah'ın yeni lideri seçilmesine ilişkin paylaşım yaptı.
Kasım'ın fotoğrafının yer aldığı paylaşımda Gallant, "Geçici atama. Uzun süre değil" ifadelerini kullandı.
Hizbullah'tan bugün yapılan açıklamada, Hizbullah Şura Konseyi'nin Kasım'ı yeni Genel Sekreter olarak seçtiği belirtilmişti.
Naim Kasım, daha önce Hizbullah Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürütüyordu.
Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybetmişti.
Etiketler: #israil #hizbullah
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'den 'normal karşılanamaz' tepkisi
- Görevden alınan Egemen Bağış sessizliğini bozdu
- İsmail Küçükkaya canlı yayında 'bozkurt' işareti yaptı
- 8 aydır kabız olan kadın tuvalette felaketi yaşadı!
- Atatürk yerine Erdoğan'ı taşıttılar!
- Anıtkabir'de 'Erdoğan' ve 'Reis' sloganları
- Dev derbide kazanan Galatasaray!
- FETÖ’den ihraç edilen polis memuru intihar etti
- Türk halkı ABD'nin başında 'o ismi' istiyor
- Sessizliğini Bahçeli'ye bozmuş!