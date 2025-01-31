Bar saldırısı sonrası dahi oldu! Kazanılmış savant sendromu nedir?

Yayınlanma: 31.01.2025 - 11:45

Güncelleme: 31.01.2025 - 11:45

Dahilik doğuştan gelen bir yetenek midir, yoksa sonradan da kazanılabilir mi? Bu soruya yanıt olabilecek 'yaşanmış' ve yaşanmakta olan bir hikâye mevcut

Jason Padgett, 13 Eylül 2002 tarihinde arkadaşlarıyla birlikte bir barda vakit geçirirken saldırıya uğradı. Saldırganlardan biri ceketini çalarken, diğer saldırgan arkadan yaklaşarak başına sert bir darbe indirdi.

Bu darbe, Padgett’in hayatını tamamen değiştirdi.

GÖRDÜKLERİNİ ÇİZMEYE BAŞLADI

Saldırı sırasında bilincini kaybeden Padgett'a, hastanede beyin sarsıntısı teşhisi kondu. Ancak, asıl değişim hastaneden taburcu olduktan sonra başladı.

Eski bir yatak satıcısı olan Padgett, zamanla obsesif kompulsif bozukluk (OKB) ve travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) belirtileri göstermeye başladı. Bunun yanı sıra, dünyayı tuhaf bir şekilde, pikseller halinde ve kesik kesik görmeye başladı.

Padgett, gördüklerini tarif edebilmek için çizimler yapmaya başladı. Bir gün, bir alışveriş merkezinde geometrik desenlerden oluşan çizimlerini fark eden bir adam tarafından durduruldu. Bu kişi, ona bir matematik dersi almasını tavsiye etti.

Bu tavsiye, Padgett’in kazandığı olağanüstü yeteneğin farkına varmasını sağladı.

NE TEŞHİS KONDU?

Brain Injury Law'a göre, kazanılmış savant sendromu, travmatik beyin hasarı sonrası kişinin sanat, matematik veya müzik gibi alanlarda olağanüstü yetenekler geliştirmesi durumudur. Bu durum, savant sendromuna benzer.

De Montfort Üniversitesi’ne göre savant sendromu, otizm tanısı konan bireylerin yaklaşık yüzde 10’unda görülmektedir. Ancak, savant sendromu olan herkes otistik değildir.

Matematik alanındaki yeni yeteneği sayesinde Padgett, Finlandiya'daki Helsinki Aalto Üniversitesi’nde bir dizi beyin taramasına girdi. Araştırmacılar, MR cihazı kullanarak sinirsel aktivitelerini izlerken ona çeşitli sorular yöneltti.

Elde edilen veriler, Padgett’in beyninin çalışma şekli hakkında şaşırtıcı bulgular ortaya koydu.

"BİR UYANIŞ YAŞIYORUM..."

Padgett BBC'ye demecinde, "Beynimde, normalde bilinçli olarak erişemediğimiz bölgelere erişim sağladığımı keşfettiler. Ayrıca görsel korteksim, matematikten sorumlu beyin bölgesiyle birlikte çalışıyordu ki bu da oldukça mantıklı" dedi

"Matematikle ilgili bir uyanış yaşıyorum ve etrafımızda mutlak bir büyü var" diyen Padgett, yaşadığı deneyimleri ve geçirdiği dönüşümü "Struck by Genius" adlı kitabında anlattı.

Saldırganlar hiçbir zaman cezalandırılmamış olsa da Padgett artık hayata çok daha pozitif bakıyor.