Ege'de deprem paniği: Okullar tatil edildi

Yunanistan'daki 4 adada, son günlerde Ege Denizi'ndeki artan sismik hareketlilik nedeniyle okullarda eğitim öğretime cumaya kadar ara verildi.

Ege'de deprem paniği: Okullar tatil edildi
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AA
Yayınlanma: 03.02.2025 - 20:49

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, Ege Denizi'ndeki artan sismik hareketlilik nedeniyle İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilyas'ın başkanlığında düzenlenen toplantıda, Santorini, Yamurgi, Niyoz ve Anafiya adalarındaki okullarda cumaya kadar eğitim öğretime ara verilmesi kararlaştırıldı.

Santorini Adası'ndan ayrılan tüm gemi ve uçaklar, deprem endişesiyle adayı terk etmek isteyenlerle doldu.

OKULLAR BUGÜN DE TATİLDİ

Son günlerde Ege Denizi'ndeki artan sismik hareketlilik nedeniyle bölgedeki 4 adada okullar bugün de tatildi. Kapalı alanlardaki kültürel etkinlikler iptal edilirken, vatandaşlardan kapalı alanlarda toplu halde bulunmamaları istendi.

Tedbir amacıyla Santorini Adası'na arama kurtarma ekipleri sevk edildi ve deprem nedeniyle endişe yaşayan birçok kişi, geceyi araçlarında geçirdi.


Etiketler: #Ege #Ege Denizi #Okullar

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