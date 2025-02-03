Depremin ikinci yıl dönümü: Kahramanmaraş ve Malatya'da 6 Şubat'ta okullar tatil edildi

Malatya ve Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem felaketinin 2. yılında anma programı ve yapılacak mezarlık ziyaretleri dolayısıyla resmi ve özel her kademedeki okullarda 6 Şubat'ta eğitim öğretime bir gün ara verilecek.

Depremin ikinci yıl dönümü: Kahramanmaraş ve Malatya'da 6 Şubat'ta okullar tatil edildi
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İHA
Yayınlanma: 03.02.2025 - 18:54

6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin 2'nci yıl dönümü dolayısı ile Malatya ve Kahramanmaraş'ta eğitime 1 gün ara verilecek.

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Anma programı ve depremde yakınlarını kaybetmiş vatandaşlar tarafından yapılacak mezarlık ziyaretleri dolayısıyla kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel de idari izinli sayılacak" ifadelerine yer verildi.

Kahramanmaraş Valiliğinden yapılan açıklamada ise, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin yıl dönümünde, ilde düzenlenecek anma programları, vatandaşlar tarafından yapılacak mezarlık ve taziye ziyaretleri dolayısıyla trafik yoğunluğunun oluşabileceği belirtildi.


Etiketler: #6 Şubat #kahramanmaraş #Kahramanmaraş Valiliği

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