Depremin ikinci yıl dönümü: Kahramanmaraş ve Malatya'da 6 Şubat'ta okullar tatil edildi

Yayınlanma: 03.02.2025 - 18:54

Güncelleme: 03.02.2025 - 19:26

6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin 2'nci yıl dönümü dolayısı ile Malatya ve Kahramanmaraş'ta eğitime 1 gün ara verilecek.

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Anma programı ve depremde yakınlarını kaybetmiş vatandaşlar tarafından yapılacak mezarlık ziyaretleri dolayısıyla kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel de idari izinli sayılacak" ifadelerine yer verildi.

6 Şubat Depremleri 2. Yıl Dönümü Dolayısıyla; İlimizde Eğitim Öğretime Bir (1) Gün Süre İle Ara Verilmesi ve Anma Programına Katılacak, Mezarlık Ziyareti Yapacak Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Personelin ise Bir (1) Gün Süreyle İdari İzinli Sayılmasına Yönelik Basın Duyurusu??… pic.twitter.com/i3SmRh2JPu — TC Malatya Valiliği (@TCMalatyaV) February 3, 2025

Kahramanmaraş Valiliğinden yapılan açıklamada ise, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin yıl dönümünde, ilde düzenlenecek anma programları, vatandaşlar tarafından yapılacak mezarlık ve taziye ziyaretleri dolayısıyla trafik yoğunluğunun oluşabileceği belirtildi.