Ege tarihindeki en büyük deprem: 1956 Amorgos Felaketi

Yayınlanma: 03.02.2025 - 17:49

Güncelleme: 03.02.2025 - 17:49

Ege Denizi, tektonik olarak oldukça aktif bir bölgedir ve tarih boyunca birçok büyük deprem üretmiştir. Ancak, modern kayıtlar ve bilimsel araştırmalar ışığında Ege Denizi'nde meydana gelen en büyük deprem, 9 Temmuz 1956 tarihinde Yunanistan'ın Amorgos Adası açıklarında gerçekleşen 7.7 büyüklüğündeki depremdir.

1956 AMORGOS DEPREMİ

Tarih: 9 Temmuz 1956

Büyüklük: 7.7 Mw

Merkez Üssü: Amorgos Adası, Yunanistan

Derinlik: ~30 km

Etkilediği Alan: Yunanistan, Türkiye’nin batı kıyıları, Ege adaları

Ölü Sayısı: 53 kişi

Yaralı Sayısı: Yüzlerce kişi

Oluşturduğu Tsunami: 30 metreye kadar ulaşan dalgalar

TSUNAMİLER 30 METREYİ BULDU

Amorgos'un güney kıyısında, Astipalya ve Folegandros'ta sırasıyla 30, 20 ve 10 metrelik tsunamiler meydana geldi.

Bu değerler 20. yüzyılda tüm Akdeniz Havzası'nda rapor edilen en yüksek değerler olarak kayıtlara geçti.

Bu tür bir yıkım, Santorini nüfusunun başta Atina olmak üzere büyük bir iç göçüne yol açtı.

Santorini dışında depremin merkez üssü olan Amorgos ile birlikte Anafi, Astypalea, Ios, Paros, Naxos, Kalymnos, Leros, Patmos ve Lipsi adaları da ağır hasar gördü. Toplam 529 ev yıkılırken, 1482'si ağır hasar, 1750'si hafif hasar gördü.

TÜRKİYE ÜZERINDEKİ ETKİLERİ

Batı Anadolu kıyılarında güçlü sarsıntılar hissedildi.

İzmir, Çeşme ve Bodrum gibi bölgelerde halk büyük panik yaşadı.

Kıyı bölgelerinde su seviyesinin aniden yükselmesi gözlemlendi.

O dönemde Türkiye’de bilimsel deprem izleme teknolojileri sınırlı olduğu için tsunami etkisi tam olarak kayıt altına alınamasa da, bölgedeki halkın yaşadığı olaylar tsunami dalgalarının kıyılara ulaştığını göstermektedir.