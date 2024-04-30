Eğitim kurumuna füze saldırısı: 5 kişi öldü!

Rusya, Pazartesi günü Ukrayna'nın liman kenti Odesa'da deniz kıyısındaki hareketli bir parkta bulunan eğitim tesisine füze saldırısı düzenledi. Saldırı, en az beş kişinin ölümüne ve 32 kişinin yaralanmasına neden oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.04.2024 - 09:41
Eğitim kurumuna füze saldırısı: 5 kişi öldü!
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Bölge Valisi Oleh Kiper'in Telegram uygulaması aracılığıyla bildirdiğine göre ölenler arasında, doktorların saldırıya bağladığı felç nedeniyle hayatını kaybeden bir kişi de bulunuyor. Kiper, yaralılar arasında 4 yaşında bir çocuk da dahil olmak üzere sekiz kişinin durumunun kritik olduğunu kaydetti. Ölenler arasında bir başka çocuk ve hamile bir kadın da bulunuyor.

Reuters televizyonunun yayınladığı görüntülerde, özel bir hukuk akademisi olan hedef alınan binanın çatısının büyük hasar gördüğü ve neredeyse yıkılmak üzere olduğu görülüyor. Olay yerindeki itfaiyeciler alevlerle mücadele ediyordu.

Odesa Belediye Başkanı Hennadii Trukhanov Telegram'da yayınladığı bir videoda öfkesini dile getirdi: "Canavarlar. Canavarlar. Vahşiler. Pislikler. Kelimeler tiksintimi ifade etmekte yetersiz kalıyor. İnsanlar sadece deniz kenarında yürümenin tadını çıkarmak istediler, ancak silah sesleri ve ölümle karşılaştılar."

İnternette yayınlanan daha önceki görüntülerde binanın alevler içinde kaldığı ve yoğun dumanın gökyüzüne yükseldiği görüldü. Henüz doğrulanamayan diğer video görüntülerinde ise yetkililer füzenin parçalarını incelerken, sokaklarda kan gölleri arasında acil tedavi uygulandığı görülüyordu.

Akademide öğrenci olan Maria füzenin durdurulmasına tanık oldu: "Gözlerimin önünde füze düşürüldü. Neredeyse önümde patladı, kapılar havaya uçtu ve pencereler sarsıldı. Sonra binanın alevler içinde kaldığını gördüm." 

Konuyla ilgili olarak, 2 Ocak'ta Ukrayna'nın Kharkiv şehrine düşen bir füzenin enkazının Kuzey Kore balistik füzesinin bir parçası olduğu tespit edildi.

Ukrayna donanması sözcüsü Dmytro Pletenchuk, saldırıda misket başlığıyla donatılmış bir Iskander-M balistik füzesinin kullanıldığını belirtti. Kamu yayıncısı Suspilne, akademinin başkanı ve önemli bir eski parlamento üyesi olan Serhiy Kivalov'un yaralananlar arasında olduğunu bildirdi.

Odesa, başta liman tesisleri olmak üzere Rus füze ve insansız hava araçlarının saldırılarına defalarca hedef oldu.


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