Alışveriş merkezinde iki Ukraynalı asker bıçaklandı

Yayınlanma: 29.04.2024 - 12:15

Güncelleme: 29.04.2024 - 12:15

Alman ve Ukraynalı yetkililer, iki Ukraynalı askerin Almanya'nın güneyindeki bir alışveriş merkezinde Rus vatandaşı olduğundan şüphelenilen bir kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldüğünü açıkladı.

Alman polisi, Murnau kentinde bıçaklanan Ukraynalı askerlerden birinin olay yerinde, diğerinin ise daha sonra yakındaki bir hastaneye kaldırıldıktan sonra öldüğünü belirtti.

Her iki askerin de Garmisch-Partenkirchen bölgesinde ikamet ettiği, Almanya'da tıbbi rehabilitasyon gördükleri kaydedildi.

Alman yetkililere göre, 57 yaşındaki şüpheli bir Rus vatandaşı olay yerine yakın bir evde tutuklandı.

Soruşturmanın devam ettiği belirtilirken, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Açıklamada, "İki Ukrayna vatandaşı, Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Murnau am Stafelsee kentinde, yerel bir alışveriş merkezinde bıçaklanarak öldürüldü. İlk bilgilere göre, ölen vatandaşlar Almanya'da tıbbi rehabilitasyon gören askeri personeldi" denildi.