Ukrayna doğumlu ABD'li Senatörün yardım paketi için ret verdiği ortaya çıktı

Yayınlanma: 29.04.2024 - 15:36

Güncelleme: 29.04.2024 - 15:36

ABD'nin Indiana eyaletini temsil eden Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Victoria Spartz'ın, Ukrayna doğumlu ilk kongre üyesi olmasına rağmen Ukrayna'ya 61 milyar dolarlık yardım paketine yönelik ret oyu kullandığı ortaya çıktı.

Yardım paketine ret oyu kullanma nedeninin bir kısmının Ukrayna'daki "yolsuzluk" olduğunu savunan Spartz, memleketi Çernihiv'de tepki topladı.



Kararını savunduğunu aktaran Spartz, "Bir Amerikalı olarak sadakatimin beni kendilerini temsil etmem için seçen insanlara, Indiana'daki aileme ve çocuklarıma değil de 24 yıl önce terk ettiğim ülkedeki yabancı bir hükümete olacağını düşünmek gerçekten saldırgan ve Amerikan karşıtı bir tutum" dedi.

Çernihiv Belediye Başkan Vekili Oleksandr Lomako, Spartz'ın Çernihiv'i birkaç yıl önce ziyaret ettiğini hatırlatarak, "Kararından dolayı çok hayal kırıklığına uğradım. Buraya daha önce gelmişti" ifadelerini kullandı.

"HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM"

Spartz'ın büyükannesi 65 yaşındaki Valentyna Rudenok, torununun Ukrayna'ya yardım paketine yönelik ret kararını öğrendikten sonra "hayal kırıklığına uğradığını" belirterek, şunları kaydetti:

"Bunu okuduğumuzda, onun farklı bir insan haline geldiğini anlamadık. Şok ediciydi, çünkü bu kadın hayatında çok ileri gitti ve eğitim gördüğü tek şehrimizi veya tek okulumuzu gerçekten etkileyebileceği ve yardım edebileceği bir konumda."

Spartz'ın babasının yakın arkadaşı 70 yaşındaki Oleksandr Serdyuk ise "Yolsuzlukla mücadeleyi anlıyorum. Ama senin feda ettiğin şey bizim devletimiz. Herhangi bir siyasi güdü veya seçim güdüsü, bu kadar çok insanın ölümünü haklı çıkarmaz" dedi.

SPARTZ'IN ÇELİŞKİLİ TUTUMLARI

Spartz'ın, kendi ülkesine yapılan yardıma yönelik ret oyu kullanma kararı, politika açısından yaptığı son dönüşlerden biri.

İlk olarak Donald Trump'ı destekleyen bir platformda aday olmuş, ancak daha sonra Nisan 2022'de Ukrayna'ya desteği arttırmak için bir yasa imzalarken Biden'ın yanında yer almıştı.

Spartz, daha önce de Ukrayna'ya 40 milyar dolar gönderilmesi yönünde oy kullanmış ve kongredeki konuşmalarında Ukrayna'yı savunmuştu.