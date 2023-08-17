Eğlence amaçlı esrar kullanımı için ilk adım

Alman hükümeti, esrarın eğlence amaçlı kullanımını onaylayan yasa tasarısını kabul etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.08.2023 - 10:33
Eğlence amaçlı esrar kullanımı için ilk adım
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Almanya'da, eğlence amaçlı esrar satın almayı ve bulundurmayı yasallaştırdı. Sağlık bakanı Karl Lauterbach, yasa tasarısını "Almanya'da  dönüm noktası" olarak değerlendirdi.

Yetişkinlerin 25 grama kadar esrar bulundurmasının ve kişisel kullanım için üç bitkiye kadar yetiştirmesinin serbest olduğu, yasada yer aldı. 

AFP'de yer alan habere göre, yasa ayrıca, insanların, uyuşturucunun yasal olarak yetiştirilebileceği ve satın alınabileceği 500 üyeye kadar kar amacı gütmeyen "kenevir kulüplerine" katılmalarına da izin verecek.

Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, yasanın, karaborsayı ve uyuşturucuyla ilgili suçları azaltacağını, kolluk kuvvetlerinin yükünü hafifleteceğini ve kenevirin güvenli bir şekilde tüketilmesine olanak sağlayacağını söyledi.

Lauterbach, gazetecilere verdiği demeçte "Sunduğumuz konsept kontrollü bir yasallaştırmadır. Tüketimi sınırlamak ve daha güvenli hale getirmek istiyoruz" ifadesinde bulundu. 

Sağlık bakanı ayrıca, reşit olmayanların uyuşturucuyu kullanmasının hala yasak olacağını ve hükümetin özellikle gençler için sağlık riskleri konusunda uyarıda bulunan bir kampanya başlatacağını da sözlerine ekledi.

Bakan son olarak, hükümetin halk sağlığı kampanyasının özellikle düzenli esrar kullanımının 25 yaşın altındaki insanların henüz gelişmekte olan beyinleri üzerindeki zararlı etkisini vurgulayacağını, bu konunun ebeveynler arasında ve okullarda hala "tabu" olduğunu belirtti.


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