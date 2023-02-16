Twitter'dan esrar reklamlarına yeşil ışık

Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 13:46

Güncelleme: 16 Şubat 2023 - 13:46

Twitter'ın başına geçen Elon Musk, platformu tamamıyla değiştirmeye kararlı gibi görünüyor. Zira Twitter'ın daha fazla reklam geliri kazanması için ABD özelinde yeni bir karar alındı. Şirket tarafından yapılan resmi açıklamada, CBD, THC ve esrarla ilgili diğer yan ürünlerin markalarını ve esrar hakkında bilgilendirici içeriklerin tanıtım amaçlı reklamlarının platforma eklenmesi için yeşil ışık yakıldığı aktarıldı.

TWITTER REKLAM POLİTİKALARINI GEVŞETİYOR

Bir blog yazısıyla ilan edilen yeni kararda bazı kısıtlamalar da yer alıyor. Örneğin verilecek esrar içerikli reklamlar 'satışı tanıtamaz ve sunamaz'lar. Bir diğer yandan bu içerikteki reklamların yaş ve bölge sınırlamaları da olacak.

Fortune tarafından aktarılan haberde yeni kurallar çerçevesinde esrar reklamları 21 yaşın altındaki kişileri hedefleyemez, esrar ürünleri kullanan kişileri gösteremez veya esrar etkisindeki kişiler öne çıkarılamaz.