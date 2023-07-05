Eğlence treni arızalanınca baş aşağı mahsur kaldılar
ABD’nin Wisconsin eyaletinde bir festival alanındaki eğlence treninin arızalanması nedeniyle, 8 kişi saatlerce baş aşağı mahsur kaldı.
ABD’nin Wisconsin eyaletine bağlı Crandon kentinde Pazar günü düzenlenen Forest County Festivali'nde eğlence treninin arızalanması korkulu anlar yaşanmasına yol açtı. Trenin dönüş sırasında arızalanması nedeniyle 8 kişi baş aşağı şekilde saatlerce kurtarılmayı bekledi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, mahsur kalanları vinçle indirdi.
Crandon itfaiyesi tarafından yapılan açıklamada, kurtarma operasyonunun yaklaşık 4 saat sürdüğü ifade edilirken, 1 kişinin hastaneye kaldırıldığı diğerlerinin ise sağlık ekipleri tarafından tedavi edildiği belirtildi.
Eğlence treninin inceleme ve onarım çalışmaları tamamlanana kadar kapatılmasına karar verildi.
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