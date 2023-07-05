Eğlence treni arızalanınca baş aşağı mahsur kaldılar

ABD’nin Wisconsin eyaletinde bir festival alanındaki eğlence treninin arızalanması nedeniyle, 8 kişi saatlerce baş aşağı mahsur kaldı.

İHA
Yayınlanma: 05.07.2023 - 17:56
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ABD’nin Wisconsin eyaletine bağlı Crandon kentinde Pazar günü düzenlenen Forest County Festivali'nde eğlence treninin arızalanması korkulu anlar yaşanmasına yol açtı. Trenin dönüş sırasında arızalanması nedeniyle 8 kişi baş aşağı şekilde saatlerce kurtarılmayı bekledi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, mahsur kalanları vinçle indirdi.

Crandon itfaiyesi tarafından yapılan açıklamada, kurtarma operasyonunun yaklaşık 4 saat sürdüğü ifade edilirken, 1 kişinin hastaneye kaldırıldığı diğerlerinin ise sağlık ekipleri tarafından tedavi edildiği belirtildi.

Eğlence treninin inceleme ve onarım çalışmaları tamamlanana kadar kapatılmasına karar verildi.


ABD eğlence tren

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