İngiliz üniversite, sömürge hırsızlığının telafisi olarak inek verdi

İngiliz üniversitesi Oxford, sömürgecilerin Afrika ülkelerinden çaldığı eserlerin telafisi olarak mağdurlara inek verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.07.2023 - 15:49
İngiliz üniversite, sömürge hırsızlığının telafisi olarak inek verdi
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Oxford Üniversitesi, Kenya ve Tanzanya'da yüz yıl önce tarihi eserleri çalınarak İngiltere'ye ihraç edilen Maasai ailelerine 196 inek verdi.

Kenyalı Samuel Sankiriaki'nin 2017 yılında Maasai eserlerinden oluşan geniş bir koleksiyonun Pitt Rivers Müzesi'nde olduğunu keşfetmesi ve eserlerin iade edilmesini talep etmesinin ardından geldi.

Russia Today'de yer alan habere göre, Oxford'un müze çalışmaları direktörü Laura Van Broekhoven, kurumun sömürge döneminden kalma 148 Maasai eserine sahip olduğunu, ancak bunlardan sadece beşinin yanlışlıkla elde edildiğini söyledi.

Broekhoven, "Birçoğu hediye olarak geldi. Ancak bazı eserlin müzede hiç bulunmamaları gerekiyor. Müzede bulunmaması gereken eserlerin kayıtlarından da nereden geldiklerine ilişkin bir sonuç yok" ifadesinde bulundu.

Broekhoven ayrıca, bu durumdan etkilenen dört  Maasai ailesine 49 adet inek verilmesinin ailelerin gelenekleriyle uyumlu olduğunu söyledi. 

AİLELER YETERLİ BULMADI

Maasai aileleri, jest için minnettar olduklarını ancak tazminatın yetersiz olduğunu ve yeterli bir tazminat beklediklerini söyledi. Ailelerin sözcüsü, "Dava açmayı seçebilirdik ama uzlaşmaya inandığımız için geleneksel yolu seçtik" dedi.

Yerel yetkililer ise, Oxford Üniversitesi'nin bölgede bir kampüs kurmasını ve bazı seçkin öğrencilere tam burslu eğitim sağlamasını talep etti.


İnek eser tarihi eser Oxford Üniversitesi

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