Einstein'ın mektubu açık arttırmaya çıkacak

Yayınlanma: 26.06.2024 - 17:15

Güncelleme: 26.06.2024 - 17:16

The Guardian gazetesinin haberine göre, değerinin yaklaşık 4 milyon dolar (yaklaşık 132 milyon TL) olduğu tahmin edilen iki sayfalık mektup, "Christie's" adlı açık attırma şirketi tarafından eylül ayında açık arttırmaya çıkarılacak.

Einstein mektupta, dönemin Alman hükümetinin nükleer araştırmaları desteklediği ve bu araştırmalar sonucunda "çok güçlü bombalar" üretebileceği hakkında uyarırken, ABD'nin de benzer faaliyetlere başvurmasını tavsiye ediyor.

"URANYUM ÖNEMLİ BİR ENERJİ KAYNAĞI OLABİLİR"

Almanya'nın, Polonya'yı işgal etmesinden birkaç hafta önce yazılan 2 Ağustos 1939 tarihli mektupta Einstein, uranyumun önemli bir enerji kaynağı olabileceğine dikkati çekiyor.

Mektupta, büyük kütlelerdeki uranyumun nükleer zincirleme reaksiyonu oluşturabileceğini belirten teorik fizikçi, bu reaksiyonun bomba yapımında kullanılabileceğini vurguluyor.

Microsoft şirketinin eş kurucusu Paul Allen, 2002'de Malcolm Forbes'ten 2,1 milyon dolara satın alarak mektubun son sahibi olmuştu.

Mektubun uzun nüshası ise Hyde Park'taki Roosevelt kütüphanesinde bulunuyor.