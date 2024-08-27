Ek gümrük tarifesi getirmişti... Kanada'ya tepki dolu sözler!

Yayınlanma: 27.08.2024 - 16:45

Güncelleme: 27.08.2024 - 16:45

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Kanada hükümetinin uygulamaya karar verdiği tarife artışları ve diğer kısıtlayıcı tedbirlerin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına aykırı olduğu savunuldu.

Çin'in elektrikli araç ve diğer endüstrilerinin gelişiminin mukayeseli avantajlara ve açık rekabete dayalı olduğu, iklim değişikliğiyle küresel mücadeleye ve yeşil dönüşüme katkı sağladığı vurgulanan açıklamada, "Kanada, serbest ticareti ve DTÖ kurallarına dayalı çok taraflı mübadele sistemini savunduğunu iddia ediyor fakat bu kuralları açıkça ihlal ediyor ve bazı ülkeleri körlemesine izleyerek ilave gümrük tarifeleri getiriyor" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Kanada hükümetinin davranışının, "tipik ticari korumacılık örneği" olduğunun altı çizilerek şunlar kaydedildi:

"Kanada'nın bu hareketi küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarını baltalayacak, küresel ekonomik sistemin, ekonomik ve ticari kuralların altını oyacak, Çin ile Kanada'nın ekonomik ve ticari ilişkilerini olumsuz etkileyerek her iki ülke şirketlerinin çıkarlarına, Kanadalı tüketicilerin refahına, Kanada'nın yeşil dönüşümüne ve iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik küresel çabalara zarar verecektir."

Çin'in kendi şirketlerinin meşru haklarını ve çıkarlarını korumak için gereken tüm tedbirleri alacağı ifade edilen açıklamada, Kanada tarafına "yanlış pratiklerini derhal düzeltmesi" çağrısı yapıldı.

Kanada'da Başbakan Justin Trudeau başkanlığındaki hükümet, Çin'den ithal elektrikli araçlara 1 Ekim'den itibaren yüzde 100, alüminyum ile çelik ürünlerine ise 15 Ekim'den itibaren yüzde 25 gümrük tarifesi uygulayacağını açıklamıştı.

Kanada, böylece söz konusu ürünlerde ABD ile aynı oranda gümrük tarifeleri belirlemişti.