Kanada'dan 'yabancı işçi' kararı: 'İşgücü piyasası değişti...'

Yayınlanma: 27.08.2024 - 08:47

Güncelleme: 27.08.2024 - 08:47

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, konuya ilişkin sosyal medya platformu X'teki hesabından açıklama yaptı.

Kanada'daki "düşük ücretli geçici yabancı işçi" sayısını azaltacaklarını bildiren Trudeau, "İşgücü piyasası değişti. Şimdi işletmelerimizin, Kanadalı çalışanlara ve gençlere yatırım yapma zamanı" ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi Özel Raportörü Tomoya Obokata, Kanada'daki yabancı işçilerin durumunu öğrenmek için yaptığı ziyaretin ardından rapor hazırlamış, bu rapor 22 Temmuz'da BM Genel Kurulunun resmi internet sitesinde yayımlanmıştı.

Raporda, Kanada'nın Geçici Yabancı İşçi Programı'nın "çağdaş kölelik için üreme alanı" olarak hizmet ettiği belirtilmişti.

Kanada İstihdam, İşgücü Geliştirme ve Resmi Diller Bakanlığı Ofisi de ülkedeki yabancı işçi programı hakkında 16 Ağustos'ta açıklama yapmıştı.

Açıklamada, BM raporuna doğrudan atıfta bulunulmazken ülkedeki geçici yabancı işçilerin sağlık ve güvenliğinin her şeyden önemli olduğu vurgulanmıştı.

Geçici Yabancı İşçi Programı kapsamında 2 bin 122 denetim yapıldığı belirtilen açıklamada, denetimler sonucu kesilen cezalarda bir önceki yıla göre yüzde 36'lık artış yaşandığı kaydedilmişti.

Açıklamada ayrıca, bu programdan menedilen işveren sayısının yükseldiğine işaret edilmişti.