Kanada'da kutup ayısı saldırısı: Bir kişi hayatını kaybetti

Yayınlanma: 14.08.2024 - 11:26

Güncelleme: 14.08.2024 - 11:26

Kanada'nın kuzeyinde bulunan Kuzey Uyarı Sistemi'nde çalışan bir görevli, kutup ayısı saldırısında hayatını kaybetti.

Nasittuq şirketi tarafından yapılan açıklamada, "Olay yerine müdahale eden ekiplerimiz, hayvanlardan birini etkisiz hale getirdi. Bu kayıptan etkilenen aile, arkadaşlar ve meslektaşlarımıza başsağlığı diliyoruz" denildi.

Şirket, ailenin mahremiyetine saygı gereği çalışanın kimliğini şu an için açıklamayacaklarını belirtti.

2017 yılında yapılan bir çalışma, erkek kutup ayılarının genellikle çaresiz kaldıklarında ve beslenme sıkıntısı çektiklerinde saldırdığını, dişilerin ise saldırganlığının daha nadir olduğunu ve genellikle yavrularını savunma amacıyla ortaya çıktığını göstermiştir.

SALDIRILAR ARTIYOR

1870 ile 2014 yılları arasında, Kanada, Grönland, Norveç, Rusya ve ABD'de 73 kutup ayısı saldırısı doğrulandı ve bu saldırılarda 20 kişi hayatını kaybetti, 63 kişi yaralandı. Ancak, bu saldırıların sayısının arttığı görülmektedir; 1960 ile 2009 yılları arasında 47 saldırı gerçekleşirken, 2010 ile 2014 yılları arasında 15 saldırı meydana gelmiştir.

Bu saldırılardaki artışın bir nedeni, eriyen Arktik deniz buzlarının, daha fazla aç kutup ayısının karada daha fazla zaman geçirmesine neden olmasıdır. Aynı zamanda, insan faaliyetleri de ayıların doğal yaşam alanını giderek daha fazla ihlal etmektedir.

Polar Bears International kıdemli koruma direktörü ve 2017 çalışmasının ortak yazarı Geoff York, "Bu durum, deniz buzunun her yıl kıyıdan daha fazla uzaklaşmasıyla yakından ilişkili. Ayılar, her yıl buz eridikçe bir tercih yapmak zorunda kalıyor: Buzun üzerinde kalarak derin Arktik sularına çekilmek mi, yoksa kıyıya atlayarak karada şanslarını denemek mi?" dedi.

York ayrıca, "Karaya çıkanlar, insan toplulukları veya faaliyetleri ile çatışmaya girebilir. Ve yiyecek bulmakta çaresiz hale geldikçe, daha büyük riskler alabilirler" diye ekledi.