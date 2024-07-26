Ekipler, batan ve sızıntı yapan petrol tankerine müdahale etti

Filipinler’i etkisi altına alan tayfunun getirdiği kötü hava koşulları sebebiyle ülkede sel ve heyelan geniş çaplı hasara yol açtı. Sahil Güvenlik ekipleri, başkent Manila açıklarında dün alabora olan petrol tankerinin sızıntı yaptığını ve olaya müdahale ettiklerini duyurdu.

DHA
Yayınlanma: 26.07.2024 - 12:24
Ekipler, batan ve sızıntı yapan petrol tankerine müdahale etti
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Filipinler’i ve çevre ülkeleri etkisi altına alan Gaemi tayfunu sonrasında ülkede sel ve heyelan olayları meydana gelmiş ve kuvvetli rüzgar sebebiyle dün Filipin bandıralı Terra Nova adlı petrol tankeri alabora olmuştu.

Filipinler Sahil Güvenliği, tankerdeki 17 mürettebattan 16'sının kurtarıldığını ve tankerin 1.4 milyon litre endüstriyel petrol taşıdığını ifade etti.

KAYNAĞI BİLİNMİYOR

Meydana gelen petrol sızıntısının kaynağının geminin yükünden mi yoksa tankerin kullandığı yakıt depolarından mı meydana geldiği konusunda henüz bilgi verilmedi.

Sahil güvenlik yetkilileri, kirliliğin daha fazla yayılmaması için çalışmalara başladıklarını belirterek “Gemi 34 metre derine batmıştır ki bu oldukça sığ bir derinliktir. Sifonlama (tahliye) işlemi çok teknik bir işlem değildir, Bataan ve Manila Körfezinin yakın sularını çevresel, sosyal, ekonomik, mali ve siyasi etkilere karşı korumak için hızlı bir şekilde yapılabilir” açıklamasını yaptı.


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