Filipinler'de milyonlarca litre akaryakıt taşıyan bir tanker battı

1,4 milyon litre akaryakıt taşıyan bir tankerin Filipinler'in Manila Körfezi açıklarında battığı bildirildi.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 25.07.2024 - 10:20
Filipinler'de milyonlarca litre akaryakıt taşıyan bir tanker battı
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ABS-CBN News'in ülkenin Ulaştırma Bakanı Jaime Bautista'ya dayandırdığı haberine göre, 1,4 milyon litre akaryakıt taşıyan bir tanker Filipinler açıklarında battı.

Batan gemiden 16 kişinin kurtarıldığı, 4 kişinin ise tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyduğu kaydedildi. 

Bir mürettebat üyesinin daha kayıp olduğu bildirildi.

Kazanın, 25 Temmuz'da meydana geldiği, tankerin Manila Körfezinde devrilerek alabora olduğu kaydedildi. 

Yetkililer, yaklaşık 3.7 kilometre uzunluğundaki petrol tabakasından kurtulmaya çalıştığı, ancak güçlü rüzgarlar ve dalgaların bunu engellediği belirtildi.


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