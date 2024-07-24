Filipinler ile Singapur, savunma alanında iş birliğini geliştirme kararı aldı

Filipinler ile Singapur, savunma alanında iş birliğini geliştirmek için mutabakat zaptı imzaladı.

AA
Yayınlanma: 24.07.2024 - 16:01
Filipinler ile Singapur, savunma alanında iş birliğini geliştirme kararı aldı
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Singapur Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Ng Eng Hen'in, resmi ziyaret için ülkeye gelen Filipinler Savunma Bakanı Gilberto Teodoro Jr. ile görüştüğü ifade edildi.

Açıklamada, tarafların bu görüşmede askeri eğitim ve teröre karşı mücadele gibi savunma alanlarında iş birliğini artırmak için mutabakat zaptı imzaladığı belirtildi.

Hen ve Teodoro Jr'ın ülkeleri arasındaki "dostane" savunma ilişkilerini memnuniyetle karşıladığı aktarılan açıklamada, iki bakanın da Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Savunma Bakanları Toplantısı'nda işbirliğini sürdürmekte kararlı olduğu kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, mayısta Singapur'a yaptığı ziyarette, Singapur Başbakanı ve Maliye Bakanı Lawrence Wong ile görüşmüştü.

İkili, dijital ekonomi ve yenilenebilir enerji dahil bazı alanlarda işbirliğine yönelik fikir alışverişinde bulunmuştu.


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