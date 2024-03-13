Kayıp bebeği ölmek üzereyken bulundu: Cinayetle suçlandı

ABD'de 11 aylık bebek Halo Branton, 12 saat süren arama çalışmalarının ardından bir elektrik tünelinde ölmek üzereyken bulundu. Hastanede hayatını kaybeden bebeğin annesi cinayetle suçlandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.03.2024 - 12:18
Kayıp bebeği ölmek üzereyken bulundu: Cinayetle suçlandı
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ABD'nin New York eyaletinde 24 yaşındaki bir annenin, kaybettiğini söylediği 11 aylık kızı arama ekibi tarafından bir elektrik santralinde ölmek üzere olarak bulundu. 

24 yaşındaki Persia Nelson, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 11 aylık bebeği Halo Branton'un ölümüyle ilgili cinayet suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı. 

Kadının, bebek bulunmadan saatler önce sosyal medyada "sarhoş" olduğuna dair paylaşımlar yaptığı öne sürüldü.

The Times Union'a göre, GE fabrikası personeli polise, "çocuğunu kaybettiğini ve oraya nasıl geldiğini hatırlamadığını söyleyen bir kadın bulduğunu" söyledi.  Yetkililerin bildirdiğine göre, 11 aylık bebek, dronlar ve polis köpeklerinin de dahil olduğu, 12 saatlik gece aramasının ardından bulundu. 

Yetkililer, hipotermiden ölen Halo için kurtarma çalışmalarının çok geç gerçekleştiğini söyledi. Cinayet ve kasıtsız adam öldürme suçlamalarıyla karşı karşıya olan anne, 500 bin dolar nakit ve 1 milyon dolar kefaletle tutuklandı. 

Halo'nun babasıyla akraba olduğunu söyleyen bir kadın, gazeteye, adamın bebeğin velayeti için mücadele içinde olduğunu ve ailece yas tuttuklarını söyledi.


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