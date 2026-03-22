Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunun birinci yılı, Fransa’da protesto edildi

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının birinci yılında, "Adalet yoksa demokrasi yok" sloganıyla Fransa’nın Strazburg kentinde eylem düzenlendi.

CHP Strazburg Birliği, CHP Baden Birliği, DEM Parti, TİP, Fransa Alevi Birlikleri Federasyonu, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, Colmar Alevi Kültür Merkezi ve Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu bileşenlerinden oluşan Demokrasi Platformu’nun çağrısıyla düzenlenen etkinlikte, demokrasi, hukuk ve halk iradesi vurgusu yapıldı.

"Adalet yoksa demokrasi yok", "Halkın iradesi susturulamaz” ve “Tüm siyasi tutsaklara özgürlük” sloganlarının atıldığı eylemde konuşmacılar, demokrasi mücadelesinin sınır tanımadığını vurgulayarak, baskılara karşı uluslararası dayanışmanın güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Eyleme, Demokrasi Platformu temsilcilerinin yanı sıra Strazburg Belediye Başkan Yardımcıları Hülliya Turan ve Véronique Bertholle, Yeşiller Milletvekili Sandra Regol ile Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Milletvekili Emmanuel Fernandes de katıldı.

Katılımcılar farklı dillerde dayanışma mesajları verdi. Basın açıklamasını ise CHP Strasbourg Genel Sekreteri Cansu Güneş okudu.

"DARBELER, KİMDEN GELİRSE GELSİN DEMOKRASİNİN DÜŞMANIDIR"

CHP Strazburg Birliği Başkanı Burak Özkuzucu, demokrasiye yönelik müdahalelerin doğrudan halkın iradesini hedef aldığını belirterek,

"Darbeler, kimden gelirse gelsin demokrasinin düşmanıdır” dedi. Özkuzucu, Türkiye’de hukukun siyasallaştırıldığını, yargının baskı aracına dönüştürüldüğünü ve demokratik hakların sistemli biçimde gasp edildiğini öne sürdü.



Türkiye’nin adalete ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Özkuzucu, halk iradesinin baskıyla susturulamayacağını söyledi.

Mücadelenin yalnızca bir kişi için değil, haksızlığa uğrayan herkes için verildiğini belirten Özkuzucu, Can Atalay ile eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve diğer siyasi tutukluların serbest bırakılmasını istedi.



"Bir ülkede adalet bir kişi için yoksa, hiç kimse için yoktur" diyen Özkuzucu, farklılıklar yerine ortak değerlerde buluşma çağrısı yaptı. Demokrasinin özellikle baskı dönemlerinde daha güçlü savunulması gereken temel bir değer olduğunu belirten Özkuzucu, özgürlük, adalet ve dayanışmanın birbirinden ayrılamayacağını ifade etti.