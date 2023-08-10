Ekvador Cumhurbaşkanı adayı Fernando Villavicencio kimdir, nerelidir, kaç yaşında? Fernando Villavicencio nasıl ve neden öldürüldü?

Yayınlanma: 10.08.2023 - 15:59

Güncelleme: 10.08.2023 - 15:59

Ekvador’da 20 Ağustos'ta yapılması planlanan devlet başkanlığı seçimi öncesinde "yolsuzluğa karşı duruşuyla" tanınan başkan adayı Fernando Villavicencio, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.Peki, Fernando Villavicencio kimdir, kaç yaşında, nereli? Cumhurbaşkanı adayı nasıl ve neden öldürüldü? İşte, Fernando Villavicencio’nun hakkında merak edilenler…

FERNANDO VİLLAVİCENCİO KİMDİR?

Fernando Villavicencio 11 Ekim 1963 tarihinde Ekvador’un Alausí kentinde doğdu. Kolombiya Kooperatif Üniversitesi'nde gazetecilik ve iletişim eğitimi aldı.

Ulusal Meclis'te çalışırken tanıştığı Verónica Sarauz ile evlendi. Çiftin beş çocukları oldu.

FERNANDO VİLLAVİCENCİONUN SİYASİ KARİYERİ

Siyasi kariyerinden önce Ekvador’daki yolsuzluk ve şiddet olaylarını takip eden araştırmacı bir gazeteciydi.

En büyük başarılarından biri, soruşturmalarından biri sayesinde eski Ekvador Başkanı Rafael Correa'yı sanık sandalyesine oturtmak oldu.

Geniş bir yolsuzluk ağının varlığını ortaya çıkaran gazeteci, eski devlet başkanını ve hükümet yetkililerini iş insanlarından rüşvet aldıkları gerekçesiyle yargı önüne çıkmasını sağladı.

Villavicencio, Peru’ya sürgün edildi. Şubat 2018'de birkaç ay hapis yattı.

Gazeteci, 2023’te yapılacak genel seçimler için cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklamıştı.

59 yaşındaki Villavicencio, başkanlık seçimleri için yapılan son Cedatos anketlerinde ikinci sıradaydı.

FERNANDO VİLLAVİCENCİO NASIL ÖLDÜ?

Villavicencio, 9 Ağustos 2023 günü saat 18:20'de, Quito'nun kuzey kesimindeki Colegio Anderson'da mitingini tamamladıktan kısa bir süre sonra aracına girerken başından vuruldu.

Saldırı sırasında silahlı saldırgan bir de el bombası attı ancak bomba patlamadı.

Villavicencio yakındaki bir hastaneye kaldırıldı ve burada hayatını kaybettiği açıklandı.

Çatışma sırasında aralarında bir polis memurunun da bulunduğu dokuz kişi de yaralandı.

Suikast şüphelilerinden biri çatışma sırasında öldürüldü.

Ölümünün teyit edilmesinden kısa bir süre sonra saldırıya ilişkin videolar sosyal medyada dolaşmaya başladı.

Videolarda Villavencio'nun bir araca girdiği sırada birkaç el ateş edildiği ve tanıkların çığlık attığı görülüyor.

Suikast günü Villaviencio'nun partisi de birkaç silahlı adamın Quito'daki ofislerine saldırdığını söyledi.

FERNANDO VİLLAVİCENCİO NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?

Suikast genel seçimlere iki haftadan az bir süre kala gerçekleşti. Villavicencio ölümünden bir gün önce Adalet Bakanlığı'na adı açıklanmayan bir petrol şirketi hakkında bir rapor sunmuştu. Rapor hakkında daha fazla ayrıntı bilinmiyor.

Villavicencio, başkanlık kampanyası sırasında çok sayıda ölüm tehdidi aldı. Villavicencio'nun aldığu son tehdit vurulmadan bir hafta önceydi.

Yakınları, Villavicencio’nun gerçekleri ifşa etmesi ve cumhurbaşkanı seçilebileceği için öldürüldüğünü iddia etti.