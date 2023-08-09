Elon Musk, yalancıları yakalamanın en kolay yolunu açıkladı

Yayınlanma: 09.08.2023 - 16:09

Güncelleme: 09.08.2023 - 16:09

SpaceX şirketinin kurucusu ve CEO'su Elon Musk, iş görüşmelerinde yalancıları dürüst insanlardan ayırmasına yardımcı olan soruyu açıkladı.

"SORULARIM HEP AYNIDIR"

Dünya Hükümet Zirvesi'nde Elon Musk'a, Mars'a gidecek ekibi nasıl seçeceği soruldu. Musk, seçiminin büyük ölçüde "içgüdüsel hislere" bağlı olduğunu, ancak karar vermesine yardımcı olan bazı sorular da olduğunu ekledi.

Musk, "Mülakat sorularım hep aynıdır. Bana hayat hikayenizi, aldığınız kararları ve nedenlerini, üzerinde çalıştığınız en zor problemlerden bazılarını ve bunları nasıl çözdüğünüzü anlatın derim" dedi.

"AYRINTIYA GİRMEKTEN KAÇINIRLAR..."

Ünlü iş insanı, çoğu kişinin, kendisine ait olmayan bir hikayeyi kullandığında ayrıntıya girmekten kaçınacağını belirterek; bunun, "yalancıları tespit etmek için iyi bir soru" olduğunu söyledi.

Musk sözlerine şöyle devam etti:

"Sorunu gerçekten çözen insanlar, tam olarak neyi nasıl çözdüklerini, en ince ayrıntılarına kadar bilirler. Sorunu çözüyormuş gibi yapan insanlar ise belki bir noktaya kadar ilerleyebilirler, fakat sonra takılıp kalırlar!"